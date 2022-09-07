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  • Максимално количество сок. Минимални грижи.
  • Максимално количество сок. Минимални грижи.
  • Максимално количество сок. Минимални грижи.
  • Максимално количество сок. Минимални грижи.
  • Максимално количество сок. Минимални грижи.
  • Максимално количество сок. Минимални грижи.
  • Максимално количество сок. Минимални грижи.
  • Максимално количество сок. Минимални грижи.
  • Максимално количество сок. Минимални грижи.
  • Максимално количество сок. Минимални грижи.
  • Максимално количество сок. Минимални грижи.
  • Максимално количество сок. Минимални грижи.

Viva CollectionСокоизстисквачка

HR1832/00

5
| (3) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Максимално количество сок. Минимални грижи.
Всичко, което очаквате от една сокоизстисквачка – високо ниво на изцеждане на сока, почистване за 1 минута – в компактна конструкция с двойно по-малък размер! * Поглезете се с удоволствието от здравословен, домашно приготвен сок всеки ден.
Виж всички предимства

Компактен дизайн "всичко в едно"

Максимално количество сок. Минимални грижи.

  • 500 W

  • QuickClean

  • 1,5 л

  • Спиране на прокапването

Компактна сокоизстисквачка, винаги под ръка на плота в кухнята ви

Компактна сокоизстисквачка, винаги под ръка на плота в кухнята ви

С наполовина по-малкия си размер*, тази сокоизстисквачка отнема ограниченото пространство. Можете да я оставите на кухненския си плот или да я съхранявате лесно.

Изцеждайте сок направо в чашата

Изцеждайте сок направо в чашата

Тази сокоизстисквачка ви позволява да използвате своя собствена чаша (макс. 12 cm височина). Поставете я директно под вградения кран и сте готови да изстисквате.

Изцедете до 1,5 л сок с един замах

Изцедете до 1,5 л сок с един замах

Можете да направите до 1,5 литра сок с един замах, без да се налага да изпразвате контейнера за плодова каша.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

3

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

07/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Сокоизтисквачка Philips

Уникален домакински уреди!Невероятен натурален сок.Изтисква максимално всякакви плодове.Препоръчвам го за всеки дом

Предимства

Повече сок от всяка друга марка

Недостатъци

Няма такива

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Viva Collection HR1832/00 Сокоизстисквачка

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Viva Collection HR1832/00 Сокоизстисквачка

07/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Страхотен продукт

Малък, компактен, но едновременно с това мощен уред, който изцежда сока максимално.

Предимства

заема малко място на кухненския плот

Недостатъци

няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Viva Collection HR1832/00 Сокоизстисквачка

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Viva Collection HR1832/00 Сокоизстисквачка

20/11/2023

Україна

Україна

Чудова соковижималка, яка не займає багато місця

Я задоволена покупкою: недорога, мініатюрна, виглядає класно, соковижималка зручно та швидко розбирається та миється. Рекомендую

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Viva Collection HR1832/00 Соковижималка

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Viva Collection HR1832/00 Соковижималка

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      1. В сравнение със сокоизстисквачката от колекция Avance HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73