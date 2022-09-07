500 W
QuickClean
1,5 л
Спиране на прокапването
С наполовина по-малкия си размер*, тази сокоизстисквачка отнема ограниченото пространство. Можете да я оставите на кухненския си плот или да я съхранявате лесно.
Тази сокоизстисквачка ви позволява да използвате своя собствена чаша (макс. 12 cm височина). Поставете я директно под вградения кран и сте готови да изстисквате.
Можете да направите до 1,5 литра сок с един замах, без да се налага да изпразвате контейнера за плодова каша.
5.0
от 5
3
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Metcho
07/09/2022
България
Потвърден купувач
Сокоизтисквачка Philips
Уникален домакински уреди!Невероятен натурален сок.Изтисква максимално всякакви плодове.Препоръчвам го за всеки дом
Предимства
Повече сок от всяка друга марка
Недостатъци
Няма такива
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Viva Collection HR1832/00 Сокоизстисквачка
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Viva Collection HR1832/00 Сокоизстисквачка
Потребител на Филипс
07/09/2022
България
Потвърден купувач
Страхотен продукт
Малък, компактен, но едновременно с това мощен уред, който изцежда сока максимално.
Предимства
заема малко място на кухненския плот
Недостатъци
няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Viva Collection HR1832/00 Сокоизстисквачка
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Viva Collection HR1832/00 Сокоизстисквачка
Дора_Л
20/11/2023
Україна
Чудова соковижималка, яка не займає багато місця
Я задоволена покупкою: недорога, мініатюрна, виглядає класно, соковижималка зручно та швидко розбирається та миється. Рекомендую
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Viva Collection HR1832/00 Соковижималка
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Viva Collection HR1832/00 Соковижималка
В сравнение със сокоизстисквачката от колекция Avance HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73