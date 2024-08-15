HR1922/21
QuickClean
1200 W
XXL улей за подаване
Технологията FiberBoost ви позволява да избирате текстурата на сока, която предпочитате, с едно превключване на бутона – освежаващ чист сок или плътен сок с пулпа и до 50% повече фибри. Комбинацията от интелигентно контролирани скорости и уникален дизайн на цедката дава възможност за различни висове сок – с повече или по-малко фибри, така че всеки да може да му се наслади.
Благодарение на полираната цедка е изключително лесно да почистите остатъците с кухненска гъба.
Новият мотор работи с по-малко шум и вибрация, което като цяло прави изстискването по-тихо.
Награди
4.3
от 5
3
Отзиви
15/08/2024
Україна
Потвърден купувач
Класна вижималка,якість Філіпс
Дуже сподобалась , рекомендую, пийте сік та будьте здорові
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка
Baraban
22/07/2024
Україна
Потвърден купувач
Вроде и можно брать
Искал себе соковыжималку, для мягких и твердых фруктов\овощей Свою задачу выполняет, но к-во деталей, которую нужно мыть ... Бесит, очень много, только из-за этого ищу другую соковыжималкую
Предимства
Дизайн, простота работы.
Недостатъци
Мыть много деталей, очень слабенький и хилый корпус в месте дожима всех деталей, там же пластик...
Този отзив е направен за Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка
Този отзив е направен за Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка
MaximCh
05/11/2022
Україна
Част от промоцията
Потвърден купувач
Начавили вже десятки літрів різних соків
Рекомендую всім, хто любить якість і вітаміни. В цілому, задоволений.
Предимства
Висока потужність, стильний дизайн, легко доглядати
Недостатъци
У соковитих яблук жмих досить вологий
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка