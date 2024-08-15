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  • Пресен сок с фибрите, които искате
  • Пресен сок с фибрите, които искате
  • Пресен сок с фибрите, които искате
  • Пресен сок с фибрите, които искате
  • Пресен сок с фибрите, които искате
  • Пресен сок с фибрите, които искате
  • Пресен сок с фибрите, които искате
  • Пресен сок с фибрите, които искате
  • Пресен сок с фибрите, които искате
  • Пресен сок с фибрите, които искате
  • Пресен сок с фибрите, които искате
  • Пресен сок с фибрите, които искате
  • Пресен сок с фибрите, които искате
  • Пресен сок с фибрите, които искате

Колекция AvanceСокоизстисквачка

HR1922/21

4.3
| (3) Отзиви

1 награда

Пресен сок с фибрите, които искате
Технологията FiberBoost ви позволява да избирате текстурата на сока, която предпочитате, с едно превключване на бутона - освежаващ чист сок или плътен сок с пулпа и до 50% повече фибри.
Виж всички предимства

Изберете до 50% повече фибри

Пресен сок с фибрите, които искате

  • QuickClean

  • 1200 W

  • XXL улей за подаване

Технология FiberBoost с до 50% повече фибри

Технология FiberBoost с до 50% повече фибри

Технологията FiberBoost ви позволява да избирате текстурата на сока, която предпочитате, с едно превключване на бутона – освежаващ чист сок или плътен сок с пулпа и до 50% повече фибри. Комбинацията от интелигентно контролирани скорости и уникален дизайн на цедката дава възможност за различни висове сок – с повече или по-малко фибри, така че всеки да може да му се наслади.

Лесна за почистване цедка

Лесна за почистване цедка

Благодарение на полираната цедка е изключително лесно да почистите остатъците с кухненска гъба.

По-тихо

По-тихо

Новият мотор работи с по-малко шум и вибрация, което като цяло прави изстискването по-тихо.

Технически данни

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Награди

  • Award image VRS_AWARD-612372

Отзиви

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4.3

от 5

3

Отзиви

3
2
1

15/08/2024

Україна

Україна

Потвърден купувач

Класна вижималка,якість Філіпс

Дуже сподобалась , рекомендую, пийте сік та будьте здорові

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка

22/07/2024

Україна

Україна

Потвърден купувач

Вроде и можно брать

Искал себе соковыжималку, для мягких и твердых фруктов\овощей Свою задачу выполняет, но к-во деталей, которую нужно мыть ... Бесит, очень много, только из-за этого ищу другую соковыжималкую

Предимства

Дизайн, простота работы.

Недостатъци

Мыть много деталей, очень слабенький и хилый корпус в месте дожима всех деталей, там же пластик...

Този отзив е направен за Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка

Този отзив е направен за Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка

05/11/2022

Україна

Україна

Потвърден купувач

Начавили вже десятки літрів різних соків

Рекомендую всім, хто любить якість і вітаміни. В цілому, задоволений.

Предимства

Висока потужність, стильний дизайн, легко доглядати

Недостатъци

У соковитих яблук жмих досить вологий

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка

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