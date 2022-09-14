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  • Ежедневната ударна доза хранителни вещества става само за минута
  • Ежедневната ударна доза хранителни вещества става само за минута
  • Ежедневната ударна доза хранителни вещества става само за минута
  • Ежедневната ударна доза хранителни вещества става само за минута
  • Ежедневната ударна доза хранителни вещества става само за минута
  • Ежедневната ударна доза хранителни вещества става само за минута
  • Ежедневната ударна доза хранителни вещества става само за минута
  • Ежедневната ударна доза хранителни вещества става само за минута
  • Ежедневната ударна доза хранителни вещества става само за минута
  • Ежедневната ударна доза хранителни вещества става само за минута
  • Ежедневната ударна доза хранителни вещества става само за минута
  • Ежедневната ударна доза хранителни вещества става само за минута
  • Ежедневната ударна доза хранителни вещества става само за минута
  • Ежедневната ударна доза хранителни вещества става само за минута
  • Ежедневната ударна доза хранителни вещества става само за минута
  • Ежедневната ударна доза хранителни вещества става само за минута
  • Ежедневната ударна доза хранителни вещества става само за минута
  • Ежедневната ударна доза хранителни вещества става само за минута
  • Ежедневната ударна доза хранителни вещества става само за минута
  • Ежедневната ударна доза хранителни вещества става само за минута
  • Ежедневната ударна доза хранителни вещества става само за минута
  • Ежедневната ударна доза хранителни вещества става само за минута
  • Ежедневната ударна доза хранителни вещества става само за минута
  • Ежедневната ударна доза хранителни вещества става само за минута

Viva CollectionСмилаща сокоизстисквачка

HR1889/71

4.7
| (67) Отзиви | 94% препоръчват този продукт
Ежедневната ударна доза хранителни вещества става само за минута
Пийте ежедневната си доза от здравословен сок. Смилащата сокоизстисквачка на Philips е най-добрата машина за сокове. Тази бавна сокоизтисквачка разполага с XL захранваща тръба – така че можете да изстисквате цели плодове, зеленчуци и листни зеленчуци. Изплакване само за 90 секунди.
Виж всички предимства

Здравословен сок, направен лесно всеки ден

Ежедневната ударна доза хранителни вещества става само за минута

  • XL фуния, 70 мм

  • Бързо почистване за 90 сек

  • Лесно сглобяване

Компактно съхранение на контейнера за плодова каша вътре в съда за сок

Разглобяемите части са подходящи за съдомиялна машина

Разглобяемите части са подходящи за съдомиялна машина

Благодарение на нашия уникален дизайн, можете бързо да сглобявате и да започнете да използвате вашата нова смилаща сокоизстисквачка. Също така е лесна и за разглобяване и бързо почистване. Всички разглобяеми части могат безопасно да се почистват в съдомиялна машина – което още повече улеснява почистването след ежедневния прием на сок.

Изстискайте всичките си любими плодове, включително нар

Изстискайте всичките си любими плодове, включително нар

Освободете хранителните качества от плодовете и зеленчуците с до 80% изцеждане*. Страхотна бавна сокоизстисквачка за листни зеленчуци.

Технически данни

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Отзиви

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4.7

от 5

67

Отзиви

94%

препоръчват този продукт

14/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Продуктът има чудесни характеристики!

Лесен и удобен, практичен за употреба,бързо почистващ се!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Viva Collection HR1889/70 Смилаща сокоизстисквачка

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Viva Collection HR1889/70 Смилаща сокоизстисквачка

01/12/2021

България

България

Страхотен продукт

Много ми харесва. Лесно се почиства. Изчежда плодовете максимално.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Viva Collection HR1889/70 Смилаща сокоизстисквачка

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Viva Collection HR1889/70 Смилаща сокоизстисквачка

26/10/2019

България

България

Потвърден купувач

Практичен избор за повече витамини

Бързо и лесно почистване, удобен за използване в домашни условия

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Viva Collection HR1889/70 Смилаща сокоизстисквачка

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Viva Collection HR1889/70 Смилаща сокоизстисквачка

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      1. Вътрешни тестове на по 1000 г грозде, ябълки, къпини, ягоди, домати, диня, портокали и нар.