ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Максимално количество сок. Минимални грижи.
  • Максимално количество сок. Минимални грижи.
  • Максимално количество сок. Минимални грижи.
  • Максимално количество сок. Минимални грижи.
  • Максимално количество сок. Минимални грижи.
  • Максимално количество сок. Минимални грижи.
  • Максимално количество сок. Минимални грижи.
  • Максимално количество сок. Минимални грижи.
  • Максимално количество сок. Минимални грижи.
  • Максимално количество сок. Минимални грижи.
  • Максимално количество сок. Минимални грижи.
  • Максимално количество сок. Минимални грижи.

Viva CollectionСокоизстисквачка

HR1836/00

3.9
| (8) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Максимално количество сок. Минимални грижи.
Всичко, което очаквате от една сокоизстисквачка – високо ниво на изцеждане на сока, почистване за 1 минута – в компактна конструкция с двойно по-малък размер! * Поглезете се с удоволствието от здравословен, домашно приготвен сок всеки ден.
Виж всички предимства

Компактен дизайн "всичко в едно"

Максимално количество сок. Минимални грижи.

  • QuickClean

  • 1,5 л, тръба М

  • 500 W

  • Спиране на прокапването

Компактна сокоизстисквачка, винаги под ръка на плота в кухнята ви

С наполовина по-малкия си размер*, тази сокоизстисквачка отнема ограниченото пространство. Можете да я оставите на кухненския си плот или да я съхранявате лесно.

Изцедете до 1,5 л сок с един замах

Изцедете до 1,5 л сок с един замах

Можете да направите до 1,5 литра сок с един замах, без да се налага да изпразвате контейнера за плодова каша.

Изцеждайте сок направо в чашата

Тази сокоизстисквачка ви позволява да използвате своя собствена чаша (макс. 12 cm височина). Поставете я директно под вградения кран и сте готови да изстисквате.

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Тези отзиви се управляват от Bazaarvoice и са в съответствие с Политиката за автентичност на Bazaarvoice, която се поддържа от технология за борба с измамите и човешкия анализ. Подробности могат да бъдат намерени на
Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

3.9

от 5

8

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

2

04/12/2016

България

България

Отлична!

Получава се максимално сок от плодове и зеленчуци. Изключително лесна употреба, лесно като игра почистване. Прекрасен продукт, много съм доволна.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Viva Collection HR1836/00 Сокоизстисквачка

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Viva Collection HR1836/00 Сокоизстисквачка

10/11/2016

България

България

Повече от перфектна

Отличен избор за цебата си. Екстрактва отлично сокът от продуктите. Кашата в контейнера е суха!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Viva Collection HR1836/00 Сокоизстисквачка

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Viva Collection HR1836/00 Сокоизстисквачка

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

lehký,rychlý,kvalitní

kvalitní,lehký,snadno čistitelný,maximum odšťavnění

Предимства

malý,lehce přenosný

Недостатъци

hlučnější

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Viva Collection HR1836/00 Odšťavňovač

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Viva Collection HR1836/00 Odšťavňovač

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Желая да получавам рекламни съобщения – въз основа на моите предпочитания и поведение – за продукти, услуги, събития и промоции на Philips. Мога лесно да се отпиша по всяко време!

      Откази от отговорност

      1. В сравнение със сокоизстисквачката от колекция Avance HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73