QuickClean
1,5 л, тръба М
500 W
Спиране на прокапването
С наполовина по-малкия си размер*, тази сокоизстисквачка отнема ограниченото пространство. Можете да я оставите на кухненския си плот или да я съхранявате лесно.
Можете да направите до 1,5 литра сок с един замах, без да се налага да изпразвате контейнера за плодова каша.
Тази сокоизстисквачка ви позволява да използвате своя собствена чаша (макс. 12 cm височина). Поставете я директно под вградения кран и сте готови да изстисквате.
3.9
от 5
8
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Dari
04/12/2016
България
Отлична!
Получава се максимално сок от плодове и зеленчуци. Изключително лесна употреба, лесно като игра почистване. Прекрасен продукт, много съм доволна.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Viva Collection HR1836/00 Сокоизстисквачка
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Viva Collection HR1836/00 Сокоизстисквачка
Justme
10/11/2016
България
Повече от перфектна
Отличен избор за цебата си. Екстрактва отлично сокът от продуктите. Кашата в контейнера е суха!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Viva Collection HR1836/00 Сокоизстисквачка
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Viva Collection HR1836/00 Сокоизстисквачка
fíra
18/05/2020
Česká republika
lehký,rychlý,kvalitní
kvalitní,lehký,snadno čistitelný,maximum odšťavnění
Предимства
malý,lehce přenosný
Недостатъци
hlučnější
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Viva Collection HR1836/00 Odšťavňovač
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Viva Collection HR1836/00 Odšťavňovač
В сравнение със сокоизстисквачката от колекция Avance HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73