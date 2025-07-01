Защо приложението Philips Sonicare изисква разрешения

Разрешението за услуги за местоположение позволява на приложението Philips Sonicare автоматично да получава информация за миенето на зъбите. Приложението Philips Sonicare не изисква услугата за местоположение да функционира. Данните за местоположението ви обаче ще бъдат използвани за намиране на магазин близо до вас или за насочване към данните за контакт за обслужване на клиенти за вашата държава.