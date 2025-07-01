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Защо приложението Philips Sonicare изисква разрешения

Приложението Philips Sonicare иска вашето разрешение за достъп до функциите на мобилното ви устройство, като разрешение за местоположение или достъп до контакти. Научете защо.

Информацията на тази страница се отнася до следните модели: HX7428/02 , HX7429/02 , HX7429/01 . Щракнете тук, за да покажете повече номера на продуктите  ›

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