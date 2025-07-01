Защо приложението Philips Sonicare изисква разрешения
Приложението Philips Sonicare иска вашето разрешение за достъп до функциите на мобилното ви устройство, като разрешение за местоположение или достъп до контакти. Научете защо.
Приложението Philips Sonicare може да поиска вашите разрешения за достъп до:
Услуги за местоположение
Самоличност
Календар
Контакти
Телефонна функция
Микрофон
Разрешението за услуги за местоположение позволява на приложението Philips Sonicare автоматично да получава информация за миенето на зъбите. Приложението Philips Sonicare не изисква услугата за местоположение да функционира. Данните за местоположението ви обаче ще бъдат използвани за намиране на магазин близо до вас или за насочване към данните за контакт за обслужване на клиенти за вашата държава.
Тази функция ви позволява да използвате акаунта си в Google+ или Facebook за лесен достъп.
Това разрешение ви позволява да създадете календарно събитие при вашия стоматолог или хигиенист. Това се счита за поверителна информация и се използва само за създаване на вашите срещи.
Контактите ви позволяват да споделяте докладите си за напредъка на миенето на зъбите с вашия стоматолог или хигиенист, като използвате функцията за контакт. Това се счита за поверителна информация и се използва само за контакт с вашия стоматолог или хигиенист.
Необходими са разрешения за телефон, за да се обадите директно на екипа за обслужване на клиенти на Philips.
Разрешенията за микрофон са необходими за възпроизвеждане на аудио чрез приложението. Достъпът до микрофона също ви позволява да използвате виртуални асистенти, като Siri или Google Асистент за отваряне на приложението. Приложението Philips Sonicare никога няма да прави записи от микрофона.
Приложение Sonicare: За повече подробности, моля, вижте пълната политика за поверителност тук.
Приложение Sonicare For Kids: За повече подробности вижте пълната политика за поверителност тук.
Информацията на тази страница се отнася до следните модели:HX7428/02 , HX7429/02 , HX7429/01 . Щракнете тук, за да покажете повече номера на продуктите ›