Как да свържа моята четка за зъби Philips Sonicare с приложението Sonicare (само за Android)?
Налична е актуализация на фърмуера за отстраняване на проблем в операционната система на някои телефони с Android, който предотвратява успешната връзка.
Моля, следвайте стъпките по-долу за това как да актуализирате фърмуера си и да свържете четката си за зъби Philips Sonicare с приложението Sonicare.
Отворете приложението Sonicare и свържете четката за зъби. Трябва да бъдете подканени с екрана по-долу:
Сега ще бъдете подканени с екран Connection help (Помощ за връзка). Следвайте инструкциите на екрана (показани по-долу).
Моля, следвайте тези стъпки в настройките или лентата за състоянието на мобилното си устройство:
1. Изключете Wi-Fi.
2. Включете самолетния режим, след това го изключете.
3. Оставете Wi-Fi и самолетния режим изключени, а Bluetooth връзката – включена.
Върнете се в приложението, натиснете бутона за режим на четката за зъби и щракнете върху бутона "Update" (Актуализиране) по-долу, за да се свържете и да започнете актуализацията на фърмуера.
Сега ще се покаже екранът My handle update (Актуализация на моята дръжка), който ще отбележи, че фърмуерът се актуализира.
Забележка: Моля, дръжте дръжката далеч от зарядното устройство и останете близо, докато се актуализира.
След това ще ви бъде показано споменаване за Update complete (Завършена актуализация). Сега можете да натиснете "Continue" (Продължаване) и да управлявате приложението.
Ако все още имате проблеми при свързването на вашата четка за зъби Philips Sonicare към приложението Sonicare на устройството ви с Android, моля, посетете нашата страница за ремонт или смяна на уебсайта на Philips.
Информацията на тази страница се отнася до следните модели:HX7410/02 , HX7411/01 , HX7411/02 . Щракнете тук, за да покажете повече номера на продуктите ›