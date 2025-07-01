Как да използвам UV устройството за дезинфекция Sonicare?

Следвайте подробните инструкции по-долу, за да разберете как да използвате UV устройство за дезинфекция на Philips Sonicare. Устройството за дезинфекция работи само с глави за четка, които се поставят с щракване. Не може да се използва за глави на четки Sonicare For Kids. Уверете се, че сте махнали капачката за пътуване на главата на четката преди употреба.
1. Включете устройството за дезинфекция в електрически контакт.
2. След използване изплакнете главата на четката и изтръскайте излишната вода.
3. Поставете пръстите си във вдлъбнатината на вратичката в устройството за дезинфекция и отворете вратичката.
4. Поставете главата на четката върху една от двете куки в устройството за дезинфекция. Уверете се, че косъмчетата са насочени към крушката.
5. Затворете вратичката и натиснете зеления бутон за вкл./изкл., за да изберете цикъла за почистване с UV. Устройството за дезинфекция ще работи само ако вратичката е затворена правилно, и ще спре, ако е отворена.
* Устройството за дезинфекция работи, когато има светлина, виждаща се през прозорчето. Цикълът на устройството за дезинфекция продължава 10 минути и се изключва автоматично.
Информацията на тази страница се отнася до следните модели: HX7429/01 , HX7101/02 , HX7101/03 . Щракнете тук, за да покажете повече номера на продуктите ›
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