От моята Philips PowerPro Aqua излиза прах

Извадете филтърното отделение и извадете филтъра на прахосмукачката ви PowerPro Aqua на Philips; Извадете пенестия филтър; Почистете пенестия филтър с течаща студена или хладка вода. Оставете филтъра да изсъхне за 24 часа; Никога не поставяйте филтъра обратно, когато филтрите са все още влажни, тъй като това ще повреди уреда.

Забележка: За пълно почистване можете също да почиствате контейнера за прах и частите на филтъра в студена или хладка вода.

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