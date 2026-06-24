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Поддръжка Philips

От моята Philips PowerPro Aqua излиза прах

За да поддържате оптималната производителност на засмукване на вашата прахосмукачка PowerPro Aqua на Philips, ви съветваме да почиствате филтрите на всеки 2 до 4 седмици. Не е необходимо да сменяте филтъра. Разберете как сами да почиствате филтрите в следващите редове.

Информацията на тази страница се отнася до следните модели: FC6408/01 .

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