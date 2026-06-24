ПродуктиПоддръжка

Начална страница за поддръжка

Поддръжка Philips

Как мога да подменя батериите на прахосмукачка Philips?

Ако трябва да подменяте батериите, можете да изпратите прахосмукачката Philips в сервизния център.

За допълнителна помощ, моля, свържете се с нас.

Информацията на тази страница се отнася до следните модели: XC3131/01 , XC5043/01 , XC5041/01 . Щракнете тук, за да покажете повече номера на продуктите  ›

Често задавани въпроси

Свържете се с Philips

Щастливи сме да ви помогнем

Търсите нещо друго?

Открийте всички опции за поддръжка от Philips

Начална страница за поддръжка