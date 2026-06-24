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Поддръжка Philips

Как да настроя моята Philips PowerPro Aqua?

Можете да настроите Philips PowerPro Aqua, като направите следното:

  1. Свалете винтовия щифт
  2. Вкарайте тръбата в основното тяло
  3. Поставете отново винтовия щифт (и го затегнете с отвертка или монета)
  4. Поставете захранващия кабел
  5. Включете го в електрическата мрежа
  6. Заредете прахосмукачката за 5 часа

Видеоклипът с инструкции по-долу показва как да направите това:

Информацията на тази страница се отнася до следните модели: FC6408/01 .

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