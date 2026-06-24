Поддръжка Philips Как трябва да почиствам филтъра на моята PowerPro Aqua?

Можете да почиствате филтъра на вашата прахосмукачка Philips PowerPro Aqua по следния начин:

Махнете филтъра Измийте го внимателно с чиста вода Отцедете излишната вода Оставете да изсъхне за 24 часа Поставете филтъра обратно в прахосмукачката

Видеоклипът с инструкции по-долу показва как да направите това: