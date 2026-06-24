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Поддръжка Philips

Как трябва да почиствам филтъра на моята PowerPro Aqua?

Можете да почиствате филтъра на вашата прахосмукачка Philips PowerPro Aqua по следния начин:

  1. Махнете филтъра
  2. Измийте го внимателно с чиста вода
  3. Отцедете излишната вода
  4. Оставете да изсъхне за 24 часа
  5. Поставете филтъра обратно в прахосмукачката

Видеоклипът с инструкции по-долу показва как да направите това:

Информацията на тази страница се отнася до следните модели: FC6408/01 .

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