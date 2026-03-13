Прахосмукачки за сухо/мокро почистване
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Серия 6000 Безкабелна прахосмукачка за сухо и мокро почистване
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XW6264/11
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Допълващо ръководство за потребителя
Ръководство за бърз старт
Philips OneUpПрепарат за почистване на под
Серии 6000 и 7000Комплект резервни четки
Серии 6000 и 7000Комплект резервни филтри за мокро почистване
Серии 6000 и 7000Комплект резервни филтри за сухо почистване
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