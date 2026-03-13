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Серия 6000 Безкабелна прахосмукачка за сухо и мокро почистване

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Серия 6000Безкабелна прахосмукачка за сухо и мокро почистване

XW6264/11

Серия 6000 Безкабелна прахосмукачка за сухо и мокро почистване

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Ръководства и документация

Допълващо ръководство за потребителя

  • PDF файл, 194.2 kB
  • 13 March 2026

Ръководство за бърз старт

  • PDF файл, 5.2 MB
  • 13 March 2026

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