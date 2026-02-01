XV1771/10
2 резервни филтъра за сухо почистване
Комплект за смяна на филтри за сухо почистване, съвместим с гамата безкабелни прахосмукачки за мокро и сухо почистване Philips AquaTrio от серия 7000 и 6000. Комплектът съдържа 2 комплекта филтри за сухо почистване. Препоръчва се да се сменя на всеки шест месеца.
Оригинални аксесоари на Philips
Резервен филтър за сухо почистване
Комплект от 2 филтъра за сухо почистване за безкабелна прахосмукачка за мокро и сухо почистване Philips AquaTrio серия 6000/7000
Високоефективният филтър улавя финия прах и спомага за поддържането на силен въздушен поток.
Препоръчително е да подменяте всеки филтър на всеки 6 месеца, за да поддържате оптимални резултати при почистване на уреда ви.
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