2 резервни филтъра за сухо почистване

Комплект за смяна на филтри за сухо почистване, съвместим с гамата безкабелни прахосмукачки за мокро и сухо почистване Philips AquaTrio от серия 7000 и 6000. Комплектът съдържа 2 комплекта филтри за сухо почистване. Препоръчва се да се сменя на всеки шест месеца.