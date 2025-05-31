Пропуснете почистването с прахосмукачка: почистете и измийте с едно минаване
Включително настройка за ръчно управление
Патентовани високоскоростни четки: AquaSpin 2500 RPM
Система за автоматично почистване: без ръчно почистване на четката
Винаги почиствайте с прясна вода: PowerCyclone Aqua
Лесно превключвайте между сухо и мокро почистване и режим на ръчно управление в зависимост от необходимостта от почистване.
Почиствайте мокри и сухи замърсявания с едно минаване, като същевременно оставяте безупречно чист под. Не е необходимо предварително да почиствате с прахосмукачка..
Настройката за ръчен модул се предлага с 3 аксесоара за почистване на тапицерии, мебели и върху цоклите.
5.0
от 5
3
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Spidermanx11
31/05/2025
България
Част от промоцията
Много удобен уред
Много удобен за приготвяне на протеин със зеленчуци. Доста компактен и практичен уред. Почиства се лесно.
Предимства
Лесен за употреба
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 6000 XW6264/11 Безкабелна прахосмукачка за сухо и мокро почистване
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 6000 XW6264/11 Безкабелна прахосмукачка за сухо и мокро почистване
Spidermanx11
31/05/2025
България
Част от промоцията
Много добър уред
Доволен съм от покупката. Напълно отговаря на очакванията ми. Тиха, мощна и с достатъчно аксесоари.
Предимства
Компакта
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 6000 XW6264/11 Безкабелна прахосмукачка за сухо и мокро почистване
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 6000 XW6264/11 Безкабелна прахосмукачка за сухо и мокро почистване
PS mama
30/05/2025
България
Част от промоцията
Изключително съм доволна!
Продуктът надмина моите очаквания. Много добро съотношение качество/ цена. Ниски нива на шум, мощността е много добра. Препоръчвам.
Предимства
Цена
Недостатъци
Не съм забелязала
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 6000 XW6264/11 Безкабелна прахосмукачка за сухо и мокро почистване
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 6000 XW6264/11 Безкабелна прахосмукачка за сухо и мокро почистване
¹ спрямо Philips XV7057
² В режим на сухо и мокро почистване, нормална настройка
³ 10 мл дозиране за 1 пълнене на водния резервоар.