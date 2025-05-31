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  • Почиства всякакви замърсявания с едно минаване
  • Почиства всякакви замърсявания с едно минаване
  • Почиства всякакви замърсявания с едно минаване
  • Почиства всякакви замърсявания с едно минаване
  • Почиства всякакви замърсявания с едно минаване
  • Почиства всякакви замърсявания с едно минаване
  • Почиства всякакви замърсявания с едно минаване
  • Почиства всякакви замърсявания с едно минаване
  • Почиства всякакви замърсявания с едно минаване
  • Почиства всякакви замърсявания с едно минаване
  • Почиства всякакви замърсявания с едно минаване
  • Почиства всякакви замърсявания с едно минаване
  • Почиства всякакви замърсявания с едно минаване
  • Почиства всякакви замърсявания с едно минаване
  • Почиства всякакви замърсявания с едно минаване
  • Почиства всякакви замърсявания с едно минаване
  • Почиства всякакви замърсявания с едно минаване
  • Почиства всякакви замърсявания с едно минаване
  • Почиства всякакви замърсявания с едно минаване
  • Почиства всякакви замърсявания с едно минаване
  • Почиства всякакви замърсявания с едно минаване
  • Почиства всякакви замърсявания с едно минаване
  • Почиства всякакви замърсявания с едно минаване
  • Почиства всякакви замърсявания с едно минаване

удължена гаранция

Серия 6000Безкабелна прахосмукачка за сухо и мокро почистване

XW6264/11

5
| (3) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Почиства всякакви замърсявания с едно минаване
С това решение за почистване 2 в 1 можете да премахнете прах, мръсотия, петна, течности и бактерии с едно минаване; няма нужда първо да почиствате с прахосмукачка. Лесно превключете към настройка само за ръчно управление, за да почиствате когато тапицерия, мебели и върху цокли.
Виж всички предимства

Почиства всякакви замърсявания с едно минаване

  • Пропуснете почистването с прахосмукачка: почистете и измийте с едно минаване

  • Включително настройка за ръчно управление

  • Патентовани високоскоростни четки: AquaSpin 2500 RPM

  • Система за автоматично почистване: без ръчно почистване на четката

  • Винаги почиствайте с прясна вода: PowerCyclone Aqua

Почистващо решение 2 в 1: сухо и мокро сухо почистване и ръчно управление

Почистващо решение 2 в 1: сухо и мокро сухо почистване и ръчно управление

Лесно превключвайте между сухо и мокро почистване и режим на ръчно управление в зависимост от необходимостта от почистване.

Сухо и мокро почистване с едно минаване: пропуснете почистването с прахосмукачка

Сухо и мокро почистване с едно минаване: пропуснете почистването с прахосмукачка

Почиствайте мокри и сухи замърсявания с едно минаване, като същевременно оставяте безупречно чист под. Не е необходимо предварително да почиствате с прахосмукачка..

Настройка за ръчно управление, когато не е необходимо мокро почистване

Настройка за ръчно управление, когато не е необходимо мокро почистване

Настройката за ръчен модул се предлага с 3 аксесоара за почистване на тапицерии, мебели и върху цоклите.

Технически данни

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5.0

от 5

3

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

31/05/2025

България

България

Много удобен уред

Много удобен за приготвяне на протеин със зеленчуци. Доста компактен и практичен уред. Почиства се лесно.

Предимства

Лесен за употреба

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 6000 XW6264/11 Безкабелна прахосмукачка за сухо и мокро почистване

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 6000 XW6264/11 Безкабелна прахосмукачка за сухо и мокро почистване

31/05/2025

България

България

Много добър уред

Доволен съм от покупката. Напълно отговаря на очакванията ми. Тиха, мощна и с достатъчно аксесоари.

Предимства

Компакта

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 6000 XW6264/11 Безкабелна прахосмукачка за сухо и мокро почистване

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 6000 XW6264/11 Безкабелна прахосмукачка за сухо и мокро почистване

30/05/2025

България

България

Изключително съм доволна!

Продуктът надмина моите очаквания. Много добро съотношение качество/ цена. Ниски нива на шум, мощността е много добра. Препоръчвам.

Предимства

Цена

Недостатъци

Не съм забелязала

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 6000 XW6264/11 Безкабелна прахосмукачка за сухо и мокро почистване

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 6000 XW6264/11 Безкабелна прахосмукачка за сухо и мокро почистване

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      1. ¹ спрямо Philips XV7057

      2. ² В режим на сухо и мокро почистване, нормална настройка

      3. ³ 10 мл дозиране за 1 пълнене на водния резервоар.