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  • Сбогом моп, здравей OneUp!
  • Сбогом моп, здравей OneUp!
  • Сбогом моп, здравей OneUp!
  • Сбогом моп, здравей OneUp!
  • Сбогом моп, здравей OneUp!
  • Сбогом моп, здравей OneUp!
  • Сбогом моп, здравей OneUp!
  • Сбогом моп, здравей OneUp!
  • Сбогом моп, здравей OneUp!
  • Сбогом моп, здравей OneUp!
  • Сбогом моп, здравей OneUp!
  • Сбогом моп, здравей OneUp!
  • Сбогом моп, здравей OneUp!
  • Сбогом моп, здравей OneUp!

Philips OneUpПрепарат за почистване на под

XV1892/02

5
| (7) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Сбогом моп, здравей OneUp!
Проектиран да работи безпроблемно с вашия Philips OneUp, всеки пълнител гарантира мощно почистване без следи до 40 почиствания. Безопасен за всички типове подове — с просто дозиране с едно натискане и формула, която е нежна към вашия дом и планетата.
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Оригинална Philips OneUp серия 5000

Оригинална Philips OneUp серия 5000
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Оригинална Philips OneUp серия 3000

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Безкабелна прахосмукачка за сухо и мокро почистване

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Чистото никога не е било чисто. Досега.

Сбогом моп, здравей OneUp!

  • Електрическият моп Philips OneUp издържа по-дълго

  • Ултра концентриран за до 40 почиствания

  • Лесно и оптимално дозиране за ефикасно почистване

  • Икономично решение: 1 патрон замества до 3 бутилки обикновен препарат

  • Подходящ за домашни любимци и семейства: Формула нежна към пода и околната среда

Специално разработен за електрическия моп Philips OneUp

Специално разработен за електрическия моп Philips OneUp

Ултраконцентрираният почистващ препарат за подове Philips OneUp е специално разработен за електрическите мопове Philips OneUp. Той осигурява отлична почистваща ефективност и удължава живота на мопа при всяка употреба.

Лесно и оптимално дозиране

Лесно и оптимално дозиране

Пълнителят за ултраконцентрирания почистващ препарат за подове Philips OneUp се поставя лесно в резервоара за чиста вода на електрическия ви моп, осигурявайки оптимално и безпроблемно дозиране за безупречно чисти подове.

50% по-бързо изсъхване и безупречно почистване благодарение на подложките OneUp**

50% по-бързо изсъхване и безупречно почистване благодарение на подложките OneUp**

Едновременно мокро и сухо почистване, за да постигането безупречни подове. Резервни подложки на Philips OneUp осигуряват оптимално и равномерно намокряне с 50% по-бързо изсъхване**

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

7

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

11/05/2026

България

България

Почиства безупречно

Този отзив е направен за Philips OneUp XV1892/02 Препарат за почистване на под

Date of Use 2026-05-10

Този отзив е направен за Philips OneUp XV1892/02 Препарат за почистване на под

Date of Use 2026-05-10

25/03/2026

България

България

Препарат за ел. Моп

Супер препарат! Много ни харесва и го ползваме непрекъснато за всякакви повърхности.

Този отзив е направен за Philips OneUp XV1892/02 Препарат за почистване на под

Този отзив е направен за Philips OneUp XV1892/02 Препарат за почистване на под

25/03/2026

България

България

Пристрастена към аромата

Имаме OneUp серия 5000 и купихме допълнително препарат, защото сме пристрастени към аромата.

Предимства

Прекрасен аромат, без замазани следи

Този отзив е направен за Philips OneUp XV1892/02 Препарат за почистване на под

Този отзив е направен за Philips OneUp XV1892/02 Препарат за почистване на под

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      Откази от отговорност

      1. Измерено спрямо ръчен моп върху неабсорбиращи настилки според акламатизирани условия IEC60335-2-2

      2. в съответствие с Директива 302 B на ОИСР