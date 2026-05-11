Електрическият моп Philips OneUp издържа по-дълго
Ултра концентриран за до 40 почиствания
Лесно и оптимално дозиране за ефикасно почистване
Икономично решение: 1 патрон замества до 3 бутилки обикновен препарат
Подходящ за домашни любимци и семейства: Формула нежна към пода и околната среда
Ултраконцентрираният почистващ препарат за подове Philips OneUp е специално разработен за електрическите мопове Philips OneUp. Той осигурява отлична почистваща ефективност и удължава живота на мопа при всяка употреба.
Пълнителят за ултраконцентрирания почистващ препарат за подове Philips OneUp се поставя лесно в резервоара за чиста вода на електрическия ви моп, осигурявайки оптимално и безпроблемно дозиране за безупречно чисти подове.
Едновременно мокро и сухо почистване, за да постигането безупречни подове. Резервни подложки на Philips OneUp осигуряват оптимално и равномерно намокряне с 50% по-бързо изсъхване**
5.0
от 5
7
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Lambreva
11/05/2026
България
Почиства безупречно
Този отзив е направен за Philips OneUp XV1892/02 Препарат за почистване на под
Date of Use 2026-05-10
Този отзив е направен за Philips OneUp XV1892/02 Препарат за почистване на под
Date of Use 2026-05-10
Philips fen
25/03/2026
България
Препарат за ел. Моп
Супер препарат! Много ни харесва и го ползваме непрекъснато за всякакви повърхности.
Този отзив е направен за Philips OneUp XV1892/02 Препарат за почистване на под
Този отзив е направен за Philips OneUp XV1892/02 Препарат за почистване на под
Domakinqta
25/03/2026
България
Пристрастена към аромата
Имаме OneUp серия 5000 и купихме допълнително препарат, защото сме пристрастени към аромата.
Предимства
Прекрасен аромат, без замазани следи
Този отзив е направен за Philips OneUp XV1892/02 Препарат за почистване на под
Този отзив е направен за Philips OneUp XV1892/02 Препарат за почистване на под
Измерено спрямо ръчен моп върху неабсорбиращи настилки според акламатизирани условия IEC60335-2-2
в съответствие с Директива 302 B на ОИСР