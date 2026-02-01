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Серии 6000 и 7000Комплект резервни четки

XV1773/10

Резервна четка за почистване

Комплект резервни четки, съвместим с безкабелни прахосмукачки за мокро и сухо почистване Philips AquaTrio от серии 7000 и 6000. Комплектът съдържа 1 ултрамека микрофибърна четка Power. Препоръчва се да се сменя на всеки шест месеца.

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Съвместими продукти
Серия 7000

Серия 7000
Безкабелна прахосмукачка за сухо и мокро AquaTrio

XW7263/11

Серия 6000

Серия 6000
Безкабелна прахосмукачка за сухо и мокро почистване

XW6264/11

Серия 7000

Серия 7000
Безкабелна прахосмукачка за сухо и мокро AquaTrio

XW7264/11

Съвместим със серии 6000 & 7000 за мокро и сухо почистване

Резервна четка за почистване

  • Оригинални аксесоари на Philips

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  • Ултрамека микрофибърна четка за безкабелна прахосмукачка за мокро и сухо почистване Philips AquaTrio серии 6000 и 7000

Оригинална резервна четка за серии 6000 и 7000 за сухо и мокро почистване

Препоръчително е да подменяте четката на всеки 6 месеца, за да поддържате оптимални резултати при почистване на уреда ви.

За оптимални резултати при почистване подменяйте на всеки 6 месеца

Препоръчително е да подменяте четката на всеки 6 месеца, за да поддържате оптимални резултати при почистване на уреда ви.

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