Резервна четка за почистване

Комплект резервни четки, съвместим с безкабелни прахосмукачки за мокро и сухо почистване Philips AquaTrio от серии 7000 и 6000. Комплектът съдържа 1 ултрамека микрофибърна четка Power. Препоръчва се да се сменя на всеки шест месеца.