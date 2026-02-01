XV1773/10
Резервна четка за почистване
Комплект резервни четки, съвместим с безкабелни прахосмукачки за мокро и сухо почистване Philips AquaTrio от серии 7000 и 6000. Комплектът съдържа 1 ултрамека микрофибърна четка Power. Препоръчва се да се сменя на всеки шест месеца.
Оригинални аксесоари на Philips
Изключително меки микрофибърни четки
Ултрамека микрофибърна четка за безкабелна прахосмукачка за мокро и сухо почистване Philips AquaTrio серии 6000 и 7000
Препоръчително е да подменяте четката на всеки 6 месеца, за да поддържате оптимални резултати при почистване на уреда ви.
Препоръчително е да подменяте четката на всеки 6 месеца, за да поддържате оптимални резултати при почистване на уреда ви.
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