Прахосмукачки за сухо/мокро почистване
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HomeRun 3000 Series Aqua Робот за сухо и мокро почистване
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XU3100/01
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XU3100 XU3110 Quick Start Guide
Philips HomeRunПодложки за моп за серии 2000 и 3000
Philips HomeRunКомплект за подмяна серия 2000 и 3000
s-bagПротивоалергенни торбички за прах
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