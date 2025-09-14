TAK2000MP/00
Наличен в
Изключително безопасни, изключително забавни!
Нека децата се забавляват с тези цветни жични слушалки! Те са леки, здрави и с ограничена сила на звука за безопасно слушане. Дошли са приятели? Споделянето на Аудио позволява на децата да свържат последователно своите слушалки с тези на приятел, за да слушат заедно.
Жични слушалки върху ушите
Силата на звука е ограничена до 85 dB
Персонализируеми. Споделяне на Аудио
Издръжливи и сгъваеми
Специално проектирани да бъдат безопасни за детския слух, тези слушалки са с ограничена до 85 dB* сила на звука. Музика, анимационни филми, филми, образователни видеоклипове: каквото и да харесват, можете да сте спокойни, че няма да слушат прекалено силно.
По-малките наушници с меки възглавнички правят тези леки слушалки удобни за децата. Подплатената лента за глава също се регулира лесно за идеално прилягане и има точки от задната страна, които помагат на децата да разберат как правилно да поставят слушалките.
Многоцветният дизайн прави слушалките забележими по най-добрия начин, а децата могат да ги персонализират със собствени произведения на изкуството! Просто повдигнете прозрачния прозорец на наушника, поставете техните рисунки или картини и отново затворете прозореца с щракване.
4.8
от 5
5
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
missy1986
14/09/2025
Polska
Świetne słuchawki
Te słuchawki zostały zaprojektowane pod dzieci. Są lekkie, wytrzymałe jak na dziecięce dłonie :) Poza tym mają limit głośności co było dla mnie priorytetem w doborze tego sprzętu. Dźwięk jest miły, ciepły. Mają fajny kolor i do tego są wytworzone z materiału pochodzącego z recyklingu. Polecam.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2024-08-14
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2024-08-14
blacksheep89
12/09/2025
Polska
Jestem na tak !
Słuchawki prezentują się solidnie i estetycznie – kolor turkusowy nadaje im nowoczesny wygląd, który szczególnie przypadnie do gustu dzieciom i młodzieży. Jakość wykonania stoi na dobrym poziomie, konstrukcja jest lekka, a nauszniki wygodne, co pozwala korzystać z nich przez dłuższy czas bez dyskomfortu. Dźwięk jest czysty, z wyraźnymi tonami średnimi i wysokimi, bas jest obecny, ale niezbyt mocny – dzięki temu słuchawki dobrze sprawdzają się przy muzyce, audiobookach czy grach. Ważnym atutem jest funkcja ograniczenia głośności (85 dB), co chroni słuch najmłodszych użytkowników. Model jest łatwy w obsłudze, posiada odłączany przewód i możliwość składania, co ułatwia przechowywanie i transport. Dodatkowym plusem jest kompatybilność z popularnymi urządzeniami – smartfonami, tabletami czy laptopami.
Предимства
wyglad, dzwiek
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2025-08-12
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2025-08-12
Ola121
12/09/2025
Polska
Warto kupić
Moja córka jest zachwycona jakością dźwięku i wygoda noszenia klienta cena . Bardzo polecam ten produkt .
Предимства
Super cena i jakość dźwięku wygoda
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2025-08-11
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2025-08-11
Силата на звука е ограничена до 85 dB в съответствие със стандартите EN 50332 за безопасно слушане.