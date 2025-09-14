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Детски слушалки върху ушите

TAK2000MP/00

4.8

| (5) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Наличен в

Blue
Blue
Chrystal Teal
Chrystal Teal
Magenta Purple
Magenta Purple
Pink
Pink

Изключително безопасни, изключително забавни!

Нека децата се забавляват с тези цветни жични слушалки! Те са леки, здрави и с ограничена сила на звука за безопасно слушане. Дошли са приятели? Споделянето на Аудио позволява на децата да свържат последователно своите слушалки с тези на приятел, за да слушат заедно.

Виж всички предимства

Изключително безопасни, изключително забавни!

  • Жични слушалки върху ушите

  • Силата на звука е ограничена до 85 dB

  • Персонализируеми. Споделяне на Аудио

  • Издръжливи и сгъваеми

Винаги безопасно, винаги забавно. Силата на звука е ограничена до 85 dB*

Винаги безопасно, винаги забавно. Силата на звука е ограничена до 85 dB*

Специално проектирани да бъдат безопасни за детския слух, тези слушалки са с ограничена до 85 dB* сила на звука. Музика, анимационни филми, филми, образователни видеоклипове: каквото и да харесват, можете да сте спокойни, че няма да слушат прекалено силно.

Удобни за деца и лесни за използване

Удобни за деца и лесни за използване

По-малките наушници с меки възглавнички правят тези леки слушалки удобни за децата. Подплатената лента за глава също се регулира лесно за идеално прилягане и има точки от задната страна, които помагат на децата да разберат как правилно да поставят слушалките.

Цветен дизайн с персонализируеми наушници

Цветен дизайн с персонализируеми наушници

Многоцветният дизайн прави слушалките забележими по най-добрия начин, а децата могат да ги персонализират със собствени произведения на изкуството! Просто повдигнете прозрачния прозорец на наушника, поставете техните рисунки или картини и отново затворете прозореца с щракване.

Технически данни

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Отзиви

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4.8

от 5

5

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

14/09/2025

Polska

Polska

Świetne słuchawki

Te słuchawki zostały zaprojektowane pod dzieci. Są lekkie, wytrzymałe jak na dziecięce dłonie :) Poza tym mają limit głośności co było dla mnie priorytetem w doborze tego sprzętu. Dźwięk jest miły, ciepły. Mają fajny kolor i do tego są wytworzone z materiału pochodzącego z recyklingu. Polecam.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci

Date of Use 2024-08-14

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci

Date of Use 2024-08-14

12/09/2025

Polska

Polska

Jestem na tak !

Słuchawki prezentują się solidnie i estetycznie – kolor turkusowy nadaje im nowoczesny wygląd, który szczególnie przypadnie do gustu dzieciom i młodzieży. Jakość wykonania stoi na dobrym poziomie, konstrukcja jest lekka, a nauszniki wygodne, co pozwala korzystać z nich przez dłuższy czas bez dyskomfortu. Dźwięk jest czysty, z wyraźnymi tonami średnimi i wysokimi, bas jest obecny, ale niezbyt mocny – dzięki temu słuchawki dobrze sprawdzają się przy muzyce, audiobookach czy grach. Ważnym atutem jest funkcja ograniczenia głośności (85 dB), co chroni słuch najmłodszych użytkowników. Model jest łatwy w obsłudze, posiada odłączany przewód i możliwość składania, co ułatwia przechowywanie i transport. Dodatkowym plusem jest kompatybilność z popularnymi urządzeniami – smartfonami, tabletami czy laptopami.

Предимства

wyglad, dzwiek

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci

Date of Use 2025-08-12

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci

Date of Use 2025-08-12

12/09/2025

Polska

Polska

Warto kupić

Moja córka jest zachwycona jakością dźwięku i wygoda noszenia klienta cena . Bardzo polecam ten produkt .

Предимства

Super cena i jakość dźwięku wygoda

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci

Date of Use 2025-08-11

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci

Date of Use 2025-08-11

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      Откази от отговорност

      1. Силата на звука е ограничена до 85 dB в съответствие със стандартите EN 50332 за безопасно слушане.