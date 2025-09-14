TAK2000CT/00
Наличен в
Изключително безопасни, изключително забавни!
Нека децата се забавляват с тези цветни жични слушалки! Те са леки, здрави и с ограничена сила на звука за безопасно слушане. Имате гости? Споделянето на Аудио позволява на децата да свържат последователно своите слушалки със слушалките на приятел, за да слушат заедно.
Жични слушалки върху ушите
Силата на звука е ограничена до 85 dB
С възможност за персонализиране. Споделяне на Аудио
Здрави и сгъваеми
Специално проектирани да бъдат безопасни за детския слух, тези слушалки имат сила на звука, ограничена до 85 dB*. Музика, анимационни филми, филми, образователни видеоклипове: каквото и да харесват, можете да сте спокойни, че няма да слушат прекалено силно.
По-малките наушници с меки възглавнички правят тези леки слушалки удобни за децата. Омекотената лента за глава също се регулира лесно за идеално прилягане и има точки от задната страна, които помагат на децата да разберат в коя посока да поставят слушалките.
Многоцветният дизайн прави слушалките забележими по най-добрия начин, а децата могат да ги персонализират със собствени произведения на изкуството! Просто повдигнете прозрачния прозорец на наушника, поставете техните рисунки или картини и отново затворете прозореца с щракване.
4.8
от 5
5
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
missy1986
14/09/2025
Polska
Świetne słuchawki
Te słuchawki zostały zaprojektowane pod dzieci. Są lekkie, wytrzymałe jak na dziecięce dłonie :) Poza tym mają limit głośności co było dla mnie priorytetem w doborze tego sprzętu. Dźwięk jest miły, ciepły. Mają fajny kolor i do tego są wytworzone z materiału pochodzącego z recyklingu. Polecam.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2024-08-14
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2024-08-14
blacksheep89
12/09/2025
Polska
Jestem na tak !
Słuchawki prezentują się solidnie i estetycznie – kolor turkusowy nadaje im nowoczesny wygląd, który szczególnie przypadnie do gustu dzieciom i młodzieży. Jakość wykonania stoi na dobrym poziomie, konstrukcja jest lekka, a nauszniki wygodne, co pozwala korzystać z nich przez dłuższy czas bez dyskomfortu. Dźwięk jest czysty, z wyraźnymi tonami średnimi i wysokimi, bas jest obecny, ale niezbyt mocny – dzięki temu słuchawki dobrze sprawdzają się przy muzyce, audiobookach czy grach. Ważnym atutem jest funkcja ograniczenia głośności (85 dB), co chroni słuch najmłodszych użytkowników. Model jest łatwy w obsłudze, posiada odłączany przewód i możliwość składania, co ułatwia przechowywanie i transport. Dodatkowym plusem jest kompatybilność z popularnymi urządzeniami – smartfonami, tabletami czy laptopami.
Предимства
wyglad, dzwiek
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2025-08-12
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2025-08-12
Ola121
12/09/2025
Polska
Warto kupić
Moja córka jest zachwycona jakością dźwięku i wygoda noszenia klienta cena . Bardzo polecam ten produkt .
Предимства
Super cena i jakość dźwięku wygoda
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2025-08-11
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2025-08-11
Силата на звука е ограничена до 85 dB в съответствие със стандартите EN 50332 за безопасно слушане.