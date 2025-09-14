TAK2000BL/00
Наличен в
Кабелни слушалки с наушници
Ограничена сила на звука до 85 dB
Възможност за персонализиране. Споделяне на аудио
Издръжливи и сгъваеми
Тези слушалки, които са специално проектирани, за да са безопасни за малките уши, са с ограничена сила на звука до 85 dB. Музика, анимационни филми, филми, образователни видеоклипове: каквото и да правят, можете да сте спокойни, че няма да слушат твърде силно.
По-малките наушници с меки възглавнички за ушите правят тези леки слушалки удобни за децата. Омекотената лента за главата също се регулира лесно за перфектно прилягане и има точки на гърба, които помагат на децата да разберат накъде да сложат слушалките.
Разноцветният дизайн прави слушалките да се открояват по всички правилни начини, а децата могат да персонализират слушалките си, като използват свои собствени произведения на изкуството! Просто вдигнете прозрачното прозорче на наушниците, добавете техните рисунки или картини и отново затворете прозорчето.
4.8
от 5
5
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
missy1986
14/09/2025
Polska
Świetne słuchawki
Te słuchawki zostały zaprojektowane pod dzieci. Są lekkie, wytrzymałe jak na dziecięce dłonie :) Poza tym mają limit głośności co było dla mnie priorytetem w doborze tego sprzętu. Dźwięk jest miły, ciepły. Mają fajny kolor i do tego są wytworzone z materiału pochodzącego z recyklingu. Polecam.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
blacksheep89
12/09/2025
Polska
Jestem na tak !
Słuchawki prezentują się solidnie i estetycznie – kolor turkusowy nadaje im nowoczesny wygląd, który szczególnie przypadnie do gustu dzieciom i młodzieży. Jakość wykonania stoi na dobrym poziomie, konstrukcja jest lekka, a nauszniki wygodne, co pozwala korzystać z nich przez dłuższy czas bez dyskomfortu. Dźwięk jest czysty, z wyraźnymi tonami średnimi i wysokimi, bas jest obecny, ale niezbyt mocny – dzięki temu słuchawki dobrze sprawdzają się przy muzyce, audiobookach czy grach. Ważnym atutem jest funkcja ograniczenia głośności (85 dB), co chroni słuch najmłodszych użytkowników. Model jest łatwy w obsłudze, posiada odłączany przewód i możliwość składania, co ułatwia przechowywanie i transport. Dodatkowym plusem jest kompatybilność z popularnymi urządzeniami – smartfonami, tabletami czy laptopami.
Предимства
wyglad, dzwiek
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Ola121
12/09/2025
Polska
Warto kupić
Moja córka jest zachwycona jakością dźwięku i wygoda noszenia klienta cena . Bardzo polecam ten produkt .
Предимства
Super cena i jakość dźwięku wygoda
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Силата на звука е ограничена до 85 dB в съответствие със стандартите EN 50332 за безопасно слушане.