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  • Почувствайте баса
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Прекратен продукт

Безжични слушалки с наушници

TAH4205BL/00

4
| (25) Отзиви

Наличен в

Бяло
Бяло
Синьо
Синьо
Червено
Червено
Черно
Черно
Почувствайте баса
Наслаждавайте се на музиката си с повече бас. Тези безжични слушалки с наушници могат да се похвалят с бутон за усилване на БАСИТЕ, за да можете да ги увеличите винаги, когато пожелаете. Получавате до 29 часа време за възпроизвеждане, бързо зареждане и стилни матови цветове, от които да избирате.
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  • 32 мм мембрани/затворен гръб

  • С наушници

  • Компактно сгъване

  • До 29 часа време на възпроизвеждане

Бутон за увеличаване на БАСА. По-силен бас с едно докосване

Бутон за увеличаване на БАСА. По-силен бас с едно докосване

Тези слушалки с наушници разполагат с мощни 32 мм неодимови акустични мембрани, които предлагат чист звук и обемен бас. Когато искате повече, просто натиснете бутона за усилване на БАСА и ще усетите мигновено разликата.

29 часа време на възпроизвеждане. Зареждане от USB-C

29 часа време на възпроизвеждане. Зареждане от USB-C

Получавате до 29 часа на възпроизвеждане от 2-часово зареждане през USB-C. Ако батерията се изтощава едно бързо 15-минутно зареждане ще поддържа музиката за още 4 часа.

Лека, регулируема лента за глава с възглавничка

Лека, регулируема лента за глава с възглавничка

Предлагани в матови цветове, тези слушалки с наушници предлагат лента за глава с възглавничка, която е толкова лека, че няма да я усетите. Меките наушници са ясно обозначени за ляво/дясно ухо и могат да бъдат накланяни до желаното положение.

Технически данни

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Отзиви

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4.0

от 5

25

Отзиви

13/10/2023

Україна

Україна

Потвърден купувач

Чудова якість за помірну ціну

Якісна збірка, гарна якість звуку, просте та швидке підключення

Предимства

Зручні, якісні, помірна ціна

Недостатъци

-

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAH4205BK Бездротові накладні навушники

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAH4205BK Бездротові накладні навушники

11/08/2024

Česká republika

Česká republika

Dobré

Sluchátka fungují dobře jenom někdy vypadnou ale to není takový problém vydrží dlouho i když je používám celý den a párování je lehké, nic těžkého, mám jediný problém sluchátka jednou zapraskala a ted trochu chrastí ale to mi moc nevadí super doporučuju

Предимства

dlouhá výdrž baterie, rychlé nabijení

Недостатъци

někdy se odpojí

Този отзив е направен за TAH4205BK Bezdrátová sluchátka na uši

Този отзив е направен за TAH4205BK Bezdrátová sluchátka na uši

18/07/2024

Česká republika

Česká republika

Потвърден купувач

Sluchátka

Fungují jak mají. Docela dlouhá výdrž baterie. Trochu tlačí na uši.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAH4205BK Bezdrátová sluchátka na uši

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAH4205BK Bezdrátová sluchátka na uši

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      1. Животът на батерията при време за възпроизвеждане е приблизителен и може да варира в зависимост от състоянието на приложението.