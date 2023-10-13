Прекратен продукт
TAH4205BL/00
32 мм мембрани/затворен гръб
С наушници
Компактно сгъване
До 29 часа време на възпроизвеждане
Тези слушалки с наушници разполагат с мощни 32 мм неодимови акустични мембрани, които предлагат чист звук и обемен бас. Когато искате повече, просто натиснете бутона за усилване на БАСА и ще усетите мигновено разликата.
Получавате до 29 часа на възпроизвеждане от 2-часово зареждане през USB-C. Ако батерията се изтощава едно бързо 15-минутно зареждане ще поддържа музиката за още 4 часа.
Предлагани в матови цветове, тези слушалки с наушници предлагат лента за глава с възглавничка, която е толкова лека, че няма да я усетите. Меките наушници са ясно обозначени за ляво/дясно ухо и могат да бъдат накланяни до желаното положение.
4.0
от 5
25
Отзиви
Ingulez
13/10/2023
Україна
Част от промоцията
Потвърден купувач
Чудова якість за помірну ціну
Якісна збірка, гарна якість звуку, просте та швидке підключення
Предимства
Зручні, якісні, помірна ціна
Недостатъци
-
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAH4205BK Бездротові накладні навушники
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAH4205BK Бездротові накладні навушники
MachyHráč
11/08/2024
Česká republika
Dobré
Sluchátka fungují dobře jenom někdy vypadnou ale to není takový problém vydrží dlouho i když je používám celý den a párování je lehké, nic těžkého, mám jediný problém sluchátka jednou zapraskala a ted trochu chrastí ale to mi moc nevadí super doporučuju
Предимства
dlouhá výdrž baterie, rychlé nabijení
Недостатъци
někdy se odpojí
Този отзив е направен за TAH4205BK Bezdrátová sluchátka na uši
Този отзив е направен за TAH4205BK Bezdrátová sluchátka na uši
Šedý vlk
18/07/2024
Česká republika
Част от промоцията
Потвърден купувач
Sluchátka
Fungují jak mají. Docela dlouhá výdrž baterie. Trochu tlačí na uši.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAH4205BK Bezdrátová sluchátka na uši
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAH4205BK Bezdrátová sluchátka na uši
Животът на батерията при време за възпроизвеждане е приблизителен и може да варира в зависимост от състоянието на приложението.