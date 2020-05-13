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Прекратен продукт

BASS+Безжични слушалки по ухото с микрофон

SHB3075WT/00

4.4

| (30) Отзиви | 82% препоръчват този продукт

Наличен в

Бяло
Бяло
Синьо
Синьо
Червено
Червено
Черно
Черно

Почувствайте ги. BASS+

Слушалките Philips BASS+ събират невероятни, ударни баси в елегантен, компактен корпус. Добър външен вид, страхотен съраунд и невероятна цена. Безжичните Bluetooth слушалки са за тези от вас, които се нуждаят от повече баси в своите ритми без допълнителен обем.

Виж всички предимства

Почувствайте ги. BASS+

  • 32 мм мембрани/затворен гръб

  • С наушници

  • Меки наушници

  • Плоско сгъване

Страхотна шумоизолация за по-добро слушане

Страхотна шумоизолация за по-добро слушане

Разполагайки със затворен акустичен дизайн, слушалките BASS+ блокират шума и създават подобрена изолация на шума за по-добро слухово изживяване.

32 мм мембрани за високоговорители

32 мм мембрани за високоговорители

Слушалките BASS+ разполагат с 32 мм възбудители за високоговорители, които предоставят силни, пулсиращи баси.

Меки възглавнички за уши за комфортна продължителна употреба

Меки възглавнички за уши за комфортна продължителна употреба

Меки, дишащи възглавнички за уши предоставят страхотен комфорт при продължително слушане.

Технически данни

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Отзиви

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4.4

от 5

30

Отзиви

82%

препоръчват този продукт

1

13/05/2020

България

България

Потвърден купувач

За цената си продуктът е отличен!

Използвам слушалките по най-разнообразен начин като съм ги свързал към телевизора, таблета, телефона, и компютъра. Нямаше никакви проблеми, с което и да е устройство единствено с компютъра срещнах проблем с това, че при някои софтуери не мога да ги ползвам, например с Тиймс на Майкрософт нещо не може да се върже. Ползвам ги и за бягане, стоят много стабилно на главата без да падат. Изолират достатъчно околният шум, а батерията за сега се представя отлично и си държи 12 часа както е описано, въпреки че слушам музика почти на макс.

Предимства

Добра цена, добър звук, добра батерия, лесна връзка и първоначално и в последствие.

Недостатъци

Само едно устройство може да се свърже в един и същи момент, което е недостатък, но по принцип го няма като опция за тези слушалки, на мен лично са ми доста неудобни бутоните за управление.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHB3075BK Безжични слушалки по ухото с микрофон

Дата на използване 2019-04-13

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHB3075BK Безжични слушалки по ухото с микрофон

Дата на използване 2019-04-13

24/08/2021

Україна

Україна

Варто придбати

Відмінні навушники за свої гроші. Працювали дуже довго. Були навіть під дощем. Використовував в основному на пробіжках, тому попадало і поту. Прослужили близько 3 років без нарікань, поки випадково сам їх не розламав. Єдиний "недолік" - від поту часто окислявся роз'єм для заряджання. Чистив зубною щіткою і спиртом, продовжували заряджатися і працювати. Крутий продукт. Дякую Phillips.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BASS+ SHB3075BK Стереогарнітура Bluetooth

Дата на използване 2019-08-24

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BASS+ SHB3075BK Стереогарнітура Bluetooth

Дата на използване 2019-08-24

24/02/2021

Україна

Україна

Неймовірні

Користуюсь майще щодня протягом трьох років. Звук - супер, зручні, доволі довго тримають заряд і швидко заряджаються. Із нарікань - облізли амбушюри, і, на скільки я розумаю, вони не підлягають заміні

Предимства

Якісний звук, зручні

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BASS+ SHB3075BK Стереогарнітура Bluetooth

Дата на използване 2019-02-24

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BASS+ SHB3075BK Стереогарнітура Bluetooth

Дата на използване 2019-02-24

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