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  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+
  • Почувствайте ги. BASS+

Прекратен продукт

Безжични слушалки по ухото с микрофон

SHB3075BK/00

4.4
| (30) Отзиви | 82% препоръчват този продукт

Наличен в

Бяло
Бяло
Синьо
Синьо
Червено
Червено
Черно
Черно
Почувствайте ги. BASS+
Слушалките Philips BASS+ събират невероятни, ударни баси в елегантен, компактен корпус. Добър външен вид, страхотен съраунд и невероятна цена. Безжичните Bluetooth слушалки са за тези от вас, които се нуждаят от повече баси в своите ритми без допълнителен обем.
Виж всички предимства

Почувствайте ги. BASS+

  • 32 мм мембрани/затворен гръб

  • С наушници

  • Меки наушници

  • Плоско сгъване

Акумулаторната батерия осигурява до 12 време на изпълнение

Акумулаторната батерия осигурява до 12 време на изпълнение

С 12 часа време на изпълнение ще имате достатъчно мощност, за да слушате музика цял ден.

32 мм мембрани за високоговорители

32 мм мембрани за високоговорители

Слушалките BASS+ разполагат с 32 мм възбудители за високоговорители, които предоставят силни, пулсиращи баси.

Регулируеми наушници и лента за глава за оптимален комфорт

Регулируеми наушници и лента за глава за оптимален комфорт

Проектирани за оптимално прилягане, слушалките BASS+ разполагат с подвижни наушници и регулируема лента за глава, за да може да прилягат идеално на всеки, който ги носи.

Технически данни

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Отзиви

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4.4

от 5

30

Отзиви

82%

препоръчват този продукт

1

13/05/2020

България

България

Потвърден купувач

За цената си продуктът е отличен!

Използвам слушалките по най-разнообразен начин като съм ги свързал към телевизора, таблета, телефона, и компютъра. Нямаше никакви проблеми, с което и да е устройство единствено с компютъра срещнах проблем с това, че при някои софтуери не мога да ги ползвам, например с Тиймс на Майкрософт нещо не може да се върже. Ползвам ги и за бягане, стоят много стабилно на главата без да падат. Изолират достатъчно околният шум, а батерията за сега се представя отлично и си държи 12 часа както е описано, въпреки че слушам музика почти на макс.

Предимства

Добра цена, добър звук, добра батерия, лесна връзка и първоначално и в последствие.

Недостатъци

Само едно устройство може да се свърже в един и същи момент, което е недостатък, но по принцип го няма като опция за тези слушалки, на мен лично са ми доста неудобни бутоните за управление.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHB3075BK Безжични слушалки по ухото с микрофон

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHB3075BK Безжични слушалки по ухото с микрофон

24/08/2021

Україна

Україна

Варто придбати

Відмінні навушники за свої гроші. Працювали дуже довго. Були навіть під дощем. Використовував в основному на пробіжках, тому попадало і поту. Прослужили близько 3 років без нарікань, поки випадково сам їх не розламав. Єдиний "недолік" - від поту часто окислявся роз'єм для заряджання. Чистив зубною щіткою і спиртом, продовжували заряджатися і працювати. Крутий продукт. Дякую Phillips.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BASS+ SHB3075BK Стереогарнітура Bluetooth

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BASS+ SHB3075BK Стереогарнітура Bluetooth

24/02/2021

Україна

Україна

Неймовірні

Користуюсь майще щодня протягом трьох років. Звук - супер, зручні, доволі довго тримають заряд і швидко заряджаються. Із нарікань - облізли амбушюри, і, на скільки я розумаю, вони не підлягають заміні

Предимства

Якісний звук, зручні

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BASS+ SHB3075BK Стереогарнітура Bluetooth

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BASS+ SHB3075BK Стереогарнітура Bluetooth

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