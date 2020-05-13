Прекратен продукт
SHB3075RD/00
32 мм мембрани/затворен гръб
С наушници
Меки наушници
Плоско сгъване
С 12 часа време на изпълнение ще имате достатъчно мощност, за да слушате музика цял ден.
Слушалките BASS+ разполагат с 32 мм възбудители за високоговорители, които предоставят силни, пулсиращи баси.
Проектирани за оптимално прилягане, слушалките BASS+ разполагат с подвижни наушници и регулируема лента за глава, за да може да прилягат идеално на всеки, който ги носи.
4.4
от 5
30
Отзиви
82%
препоръчват този продукт
ionko_p
13/05/2020
България
Потвърден купувач
За цената си продуктът е отличен!
Използвам слушалките по най-разнообразен начин като съм ги свързал към телевизора, таблета, телефона, и компютъра. Нямаше никакви проблеми, с което и да е устройство единствено с компютъра срещнах проблем с това, че при някои софтуери не мога да ги ползвам, например с Тиймс на Майкрософт нещо не може да се върже. Ползвам ги и за бягане, стоят много стабилно на главата без да падат. Изолират достатъчно околният шум, а батерията за сега се представя отлично и си държи 12 часа както е описано, въпреки че слушам музика почти на макс.
Предимства
Добра цена, добър звук, добра батерия, лесна връзка и първоначално и в последствие.
Недостатъци
Само едно устройство може да се свърже в един и същи момент, което е недостатък, но по принцип го няма като опция за тези слушалки, на мен лично са ми доста неудобни бутоните за управление.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHB3075BK Безжични слушалки по ухото с микрофон
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHB3075BK Безжични слушалки по ухото с микрофон
S.W.A.T
24/08/2021
Україна
Варто придбати
Відмінні навушники за свої гроші. Працювали дуже довго. Були навіть під дощем. Використовував в основному на пробіжках, тому попадало і поту. Прослужили близько 3 років без нарікань, поки випадково сам їх не розламав. Єдиний "недолік" - від поту часто окислявся роз'єм для заряджання. Чистив зубною щіткою і спиртом, продовжували заряджатися і працювати. Крутий продукт. Дякую Phillips.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BASS+ SHB3075BK Стереогарнітура Bluetooth
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BASS+ SHB3075BK Стереогарнітура Bluetooth
Svitlana_A
24/02/2021
Україна
Неймовірні
Користуюсь майще щодня протягом трьох років. Звук - супер, зручні, доволі довго тримають заряд і швидко заряджаються. Із нарікань - облізли амбушюри, і, на скільки я розумаю, вони не підлягають заміні
Предимства
Якісний звук, зручні
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BASS+ SHB3075BK Стереогарнітура Bluetooth
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BASS+ SHB3075BK Стереогарнітура Bluetooth
Реалните резултати е възможно да се различават