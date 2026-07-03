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  • Поддържайте вашата самобръсначка като нова
  • Поддържайте вашата самобръсначка като нова
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  • Поддържайте вашата самобръсначка като нова
  • Поддържайте вашата самобръсначка като нова

Shaver series 3000Бръснещи глави

SH30/50

4.7
| (59) Отзиви | 94% препоръчват този продукт
Поддържайте вашата самобръсначка като нова
За две години главите на самобръсначката отрязват 9 милиона косъмчета по лицето ви. Сменяйте главите на самобръсначката, за да я поддържате като нова. Съвместими със самобръсначката серия 3000 и серия 1000.
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Съвместими продукти
Shaver 3000 Series

Shaver 3000 Series
Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене

S3343/13

Shaver 1000 Series

Shaver 1000 Series
Електрическа самобръсначка

S1142/00

Shaver 3000 Series

Shaver 3000 Series
Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене

S3143/00

Shaver 3000 Series

Shaver 3000 Series
Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене

S3144/00

Shaver 3000 Series

Shaver 3000 Series
Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене

S3243/12

Shaver 3000 Series

Shaver 3000 Series
Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене

S3244/12

Shaver 3000X Series

Shaver 3000X Series
Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене

X3001/00

Shaver 3000X Series

Shaver 3000X Series
Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене

X3002/00

Shaver 3000X Series

Shaver 3000X Series
Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене

X3051/00

Shaver series 1000

Shaver series 1000
Ел. самобръсначка за сухо бръснене, Серия 1000

S1231/41

Сменяйте главите на всеки 2 години, за най-добри резултати

Поддържайте вашата самобръсначка като нова

  • Ножчета ComfortCut

  • Подходящо за S3000 (S3xxx)

  • Подходящо за S1000 (S1xxx)

  • Подходящо за Star Wars Shaver SW37xx

Сменяеми глави за самобръсначки от серия 3000 и 1000

Сменяеми глави за самобръсначки от серия 3000 и 1000

Сменяемите глави SH30 (опаковка от 3) са съвместими със самобръсначки от серия 3000 (S3xxx), серия 1000 (S1xxx) и самобръсначка Star Wars SW3700.

Сменете бръснещите глави само в две стъпки

Сменете бръснещите глави само в две стъпки

Най-новите самобръсначки Philips имат вградено напомняне за замяна със символ на бръснещ блок. Този символ светва и ви показва кога да смените бръснещите глави.

Лесни за смяна бръснещи глави

Лесни за смяна бръснещи глави

1. Отворете самобръсначката като натиснете бутона "освобождаване"; 2. Махнете ограничителя, като завъртите ключалката обратно на часовниковата стрелка; 3. Извадете старите бръснещи глави и внимателно поставете новите; проверете дали главите са точно изравнени в гнездата им; 4. Поставете обратно ограничителя и го закрепете, като завъртите ключалката по часовниковата стрелка; 5. Когато затворите бръснещата глава, ще чуете как щраква на място.

Технически данни

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Отзиви

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4.7

от 5

59

Отзиви

94%

препоръчват този продукт

2

03/07/2026

Україна

Україна

Леза доброї якості.

Леза легко змінили. Все добре. Дякуємо за сервіс та швидку доставку.

Този отзив е направен за SH30 SH30/50 Змінні бритвені головки

Date of Use 2026-07-02

Този отзив е направен за SH30 SH30/50 Змінні бритвені головки

Date of Use 2026-07-02

23/11/2025

Україна

Україна

Достатньо безпечні леза

Підійшло до Philips S3000. Можуть залишати порізи на шкірі з акне, але це відбувається не часто

Предимства

Безпечні леза

Недостатъци

-

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SH30 SH30/50 Змінні бритвені головки

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SH30 SH30/50 Змінні бритвені головки

12/11/2024

Україна

Україна

якісні самозаточуючі леза

Дуже люблю свою бритву, але леза вже відпрацювали своє. Замінив леза і улюблений девайс, як новий! Леза якісні, такі ж як були в комплекті з бритвою

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SH30 SH30/50 Змінні бритвені головки

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SH30 SH30/50 Змінні бритвені головки

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