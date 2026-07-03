S3343/13
S1142/00
S3143/00
S3144/00
S3243/12
S3244/12
X3001/00
X3002/00
X3051/00
S1231/41
Ножчета ComfortCut
Подходящо за S3000 (S3xxx)
Подходящо за S1000 (S1xxx)
Подходящо за Star Wars Shaver SW37xx
Сменяемите глави SH30 (опаковка от 3) са съвместими със самобръсначки от серия 3000 (S3xxx), серия 1000 (S1xxx) и самобръсначка Star Wars SW3700.
Най-новите самобръсначки Philips имат вградено напомняне за замяна със символ на бръснещ блок. Този символ светва и ви показва кога да смените бръснещите глави.
1. Отворете самобръсначката като натиснете бутона "освобождаване"; 2. Махнете ограничителя, като завъртите ключалката обратно на часовниковата стрелка; 3. Извадете старите бръснещи глави и внимателно поставете новите; проверете дали главите са точно изравнени в гнездата им; 4. Поставете обратно ограничителя и го закрепете, като завъртите ключалката по часовниковата стрелка; 5. Когато затворите бръснещата глава, ще чуете как щраква на място.
4.7
от 5
59
Отзиви
94%
препоръчват този продукт
Lary 1
03/07/2026
Україна
Леза доброї якості.
Леза легко змінили. Все добре. Дякуємо за сервіс та швидку доставку.
Този отзив е направен за SH30 SH30/50 Змінні бритвені головки
Date of Use 2026-07-02
Този отзив е направен за SH30 SH30/50 Змінні бритвені головки
Date of Use 2026-07-02
ryan-gosling
23/11/2025
Україна
Достатньо безпечні леза
Підійшло до Philips S3000. Можуть залишати порізи на шкірі з акне, але це відбувається не часто
Предимства
Безпечні леза
Недостатъци
-
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SH30 SH30/50 Змінні бритвені головки
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SH30 SH30/50 Змінні бритвені головки
tolik333
12/11/2024
Україна
Част от промоцията
якісні самозаточуючі леза
Дуже люблю свою бритву, але леза вже відпрацювали своє. Замінив леза і улюблений девайс, як новий! Леза якісні, такі ж як були в комплекті з бритвою
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SH30 SH30/50 Змінні бритвені головки
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SH30 SH30/50 Змінні бритвені головки