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  • Комфортно, гладко бръснене. Дори върху чувствителна кожа
  • Комфортно, гладко бръснене. Дори върху чувствителна кожа
  • Комфортно, гладко бръснене. Дори върху чувствителна кожа
  • Комфортно, гладко бръснене. Дори върху чувствителна кожа
  • Комфортно, гладко бръснене. Дори върху чувствителна кожа
  • Комфортно, гладко бръснене. Дори върху чувствителна кожа
  • Комфортно, гладко бръснене. Дори върху чувствителна кожа
  • Комфортно, гладко бръснене. Дори върху чувствителна кожа
  • Комфортно, гладко бръснене. Дори върху чувствителна кожа
  • Комфортно, гладко бръснене. Дори върху чувствителна кожа
  • Комфортно, гладко бръснене. Дори върху чувствителна кожа
  • Комфортно, гладко бръснене. Дори върху чувствителна кожа
  • Комфортно, гладко бръснене. Дори върху чувствителна кожа
  • Комфортно, гладко бръснене. Дори върху чувствителна кожа
  • Комфортно, гладко бръснене. Дори върху чувствителна кожа
  • Комфортно, гладко бръснене. Дори върху чувствителна кожа
  • Комфортно, гладко бръснене. Дори върху чувствителна кожа
  • Комфортно, гладко бръснене. Дори върху чувствителна кожа

Shaver 3000 SeriesЕлектрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене

S3244/12

4.7
| (429) Отзиви | 94% препоръчват този продукт
Комфортно, гладко бръснене. Дори върху чувствителна кожа
Електрическата самобръсначка за мокро и сухо бръснене Philips от серия 3000 ви предоставя удобно и гладко бръснене дори върху чувствителна кожа. 5D въртящи и огъващи се глави, 27 самонаточващи се ножчета PowerCut и мокро и сухо използване осигуряват отлични, надеждни резултати всеки път.
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Марка №1 в света за електрически самобръсначки1

С технологията SkinProtect

Комфортно, гладко бръснене. Дори върху чувствителна кожа

  • 5D Въртящи и огъващи се глави

  • Ножчета PowerCut

  • Антикорозионна система за бръснене

  • Мокро и сухо бръснене

5D въртящи се и огъващи се глави остават близо до всеки ъгъл и всяка извивка

5D въртящи се и огъващи се глави остават близо до всеки ъгъл и всяка извивка

Като се огъва и завърта в пет посоки, главата следва всяка извивка на лицето ви, като отрязва точно над нивото на кожата за гладко и удобно бръснене дори върху чувствителна кожа.

Ножчета PowerCut за равномерно гладко бръснене

Ножчета PowerCut за равномерно гладко бръснене

27 самозаточващи се ножчета плавно подрязват всеки косъм точно над нивото на кожата за гладко и равномерно бръснене всеки път. Нашите самозаточващи се ножчета остават като нови за 2 години.

Мокро и сухо бръснене в мивката или под душа

Мокро и сухо бръснене в мивката или под душа

Изберете удобно сухо бръснене или използвайте любимата си пяна или гел за освежаващо мокро бръснене, дори под душа.

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4.7

от 5

429

Отзиви

94%

препоръчват този продукт

02/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Подстригва и оформя на брада страхотно

Този продукт е подходящ както за пораснали тийнейджъри с набола брада и мустаци така и за възрастни мъже на които им е трудно да се обслужват.

Предимства

Лек, ергономичен и лесен за употреба

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Shaver series 3000 S3233/52 Ел. самобръсначка мокро/сухо бръснене, Серия 3000

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Shaver series 3000 S3233/52 Ел. самобръсначка мокро/сухо бръснене, Серия 3000

02/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Лесен за употреба

Уредът е страхотен. Лесен за употреба и с издръжлива батерия.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Shaver series 3000 S3134/51 Ел. самобръсначка мокро/сухо бръснене, Серия 3000

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Shaver series 3000 S3134/51 Ел. самобръсначка мокро/сухо бръснене, Серия 3000

04/07/2020

България

България

Самобръсначка номер 1

Много съм доволен от тази самобръсначка. Хубавото е, че има и тример за оформяне на бакенбарди.

Предимства

Сухо и мокро бръснене, тример и издръжлива батерия.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Shaver series 3000 S3233/52 Ел. самобръсначка мокро/сухо бръснене, Серия 3000

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Shaver series 3000 S3233/52 Ел. самобръсначка мокро/сухо бръснене, Серия 3000

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      1. Източник: Euromonitor International Limited, обем на дребно, дефиниция спрямо категорията самобръсначки, данни от 2024 г., изследване, проведено през октомври 2024 г. 