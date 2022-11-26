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  • Удобно, чисто бръснене
  • Удобно, чисто бръснене
  • Удобно, чисто бръснене
  • Удобно, чисто бръснене
  • Удобно, чисто бръснене
  • Удобно, чисто бръснене
  • Удобно, чисто бръснене
  • Удобно, чисто бръснене
  • Удобно, чисто бръснене
  • Удобно, чисто бръснене
  • Удобно, чисто бръснене
  • Удобно, чисто бръснене
  • Удобно, чисто бръснене
  • Удобно, чисто бръснене
  • Удобно, чисто бръснене
  • Удобно, чисто бръснене
  • Удобно, чисто бръснене

Shaver 3000X SeriesЕлектрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене

X3051/00

4.6
| (618) Отзиви | 93% препоръчват този продукт
Удобно, чисто бръснене
Електрическата самобръсначка за мокро и сухо бръснене Philips Shaver 3000X Series ви предоставя удобно, чисто бръснене и добра стойност. 27 самозаточващи се ножчета PowerCut, мокро и сухо използване и сгъваем тример правят самобръсначката лесна за употреба и винаги надеждна.
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Марка №1 в света за електрически самобръсначки1

С технологията SkinProtect

Удобно, чисто бръснене

  • Ножчета PowerCut

  • Мокро и сухо бръснене

  • Антикорозионна система за бръснене

  • 4D Огъващи се глави

Ножчета PowerCut за равномерно гладко бръснене

Ножчета PowerCut за равномерно гладко бръснене

27 самозаточващи се ножчета плавно подрязват всеки косъм точно над нивото на кожата за гладко и равномерно бръснене всеки път. Нашите самозаточващи се ножчета остават като нови за 2 години.

Мокро и сухо бръснене в мивката или под душа

Мокро и сухо бръснене в мивката или под душа

Изберете удобно сухо бръснене или използвайте любимата си пяна или гел за освежаващо мокро бръснене, дори под душа.

4D огъващите се глави следват контурите на лицето ви за удобно бръснене

4D огъващите се глави следват контурите на лицето ви за удобно бръснене

„Плаващите“ глави се огъват в четири посоки, за да поддържат равномерен контакт с кожата ви, предпазвайки я от порязвания.

Технически данни

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Отзиви

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4.6

от 5

618

Отзиви

93%

препоръчват този продукт

26/11/2022

България

България

Удобен, маневрен, щадящ кожата

Мъжът ми го ползва от доста време и е изключително доволен :) Чудесно премахва косъмчетата до минимум :) Без боцкяне

Предимства

Качество

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Shaver series 1000 S1332/41 Ел. самобръсначка за сухо бръснене, Серия 1000

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Shaver series 1000 S1332/41 Ел. самобръсначка за сухо бръснене, Серия 1000

07/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Страхотен продукт

Отлично и гладко бръснене и бих препоръчал на познати

Предимства

Лесен за употреба и почистване

Недостатъци

Кратък живот на батерията

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Shaver series 1000 S1231/41 Ел. самобръсначка за сухо бръснене, Серия 1000

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Shaver series 1000 S1231/41 Ел. самобръсначка за сухо бръснене, Серия 1000

07/05/2022

България

България

Продуктът има чудесни характеристики

Чудесна машинка!С отлични технически качества и работа

Предимства

бръсне много добре

Недостатъци

няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Shaver series 1000 S1232/41 Ел. самобръсначка за сухо бръснене, Серия 1000

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Shaver series 1000 S1232/41 Ел. самобръсначка за сухо бръснене, Серия 1000

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      1. Източник: Euromonitor International Limited, обем на дребно, дефиниция спрямо категорията самобръсначки, данни от 2024 г., изследване, проведено през октомври 2024 г. 