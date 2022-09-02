ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Комфортно, гладко бръснене. Дори върху чувствителна кожа
  • Комфортно, гладко бръснене. Дори върху чувствителна кожа
  • Комфортно, гладко бръснене. Дори върху чувствителна кожа
  • Комфортно, гладко бръснене. Дори върху чувствителна кожа
  • Комфортно, гладко бръснене. Дори върху чувствителна кожа
  • Комфортно, гладко бръснене. Дори върху чувствителна кожа
  • Комфортно, гладко бръснене. Дори върху чувствителна кожа
  • Комфортно, гладко бръснене. Дори върху чувствителна кожа
  • Комфортно, гладко бръснене. Дори върху чувствителна кожа
  • Комфортно, гладко бръснене. Дори върху чувствителна кожа
  • Комфортно, гладко бръснене. Дори върху чувствителна кожа
  • Комфортно, гладко бръснене. Дори върху чувствителна кожа
  • Комфортно, гладко бръснене. Дори върху чувствителна кожа
  • Комфортно, гладко бръснене. Дори върху чувствителна кожа
  • Комфортно, гладко бръснене. Дори върху чувствителна кожа
  • Комфортно, гладко бръснене. Дори върху чувствителна кожа
  • Комфортно, гладко бръснене. Дори върху чувствителна кожа
  • Комфортно, гладко бръснене. Дори върху чувствителна кожа

Shaver 3000 SeriesЕлектрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене

S3243/12

4.7
| (429) Отзиви | 94% препоръчват този продукт
Комфортно, гладко бръснене. Дори върху чувствителна кожа
Philips Shaver 3000 Series Wet & Dry Electric Shaver gives you a comfortable, clean shave, even on sensitive skin. 5D Pivot & Flex Heads, 27 self-sharpening PowerCut Blades, and wet and dry use ensure excellent, reliable results every time.
Виж всички предимства
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Марка №1 в света за електрически самобръсначки1

С технологията SkinProtect

Комфортно, гладко бръснене. Дори върху чувствителна кожа

  • 5D Въртящи и огъващи се глави

  • Ножчета PowerCut

  • Антикорозионна система за бръснене

  • Мокро и сухо бръснене

5D въртящи се и огъващи се глави остават близо до всеки ъгъл и всяка извивка

5D въртящи се и огъващи се глави остават близо до всеки ъгъл и всяка извивка

Като се огъва и завърта в пет посоки, главата следва всяка извивка на лицето ви, като отрязва точно над нивото на кожата за гладко и удобно бръснене дори върху чувствителна кожа.

Ножчета PowerCut за равномерно гладко бръснене

Ножчета PowerCut за равномерно гладко бръснене

27 самозаточващи се ножчета плавно подрязват всеки косъм точно над нивото на кожата за гладко и равномерно бръснене всеки път. Нашите самозаточващи се ножчета остават като нови за 2 години.

Подходяща за бръснене на главата

Подходяща за бръснене на главата

Самобръсначката е предназначена да бъде гъвкаво решение, което ви позволява уверено да бръснете лицето и главата си

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Намерете резервна част или аксесоар

Отидете на Части и аксесоари

Части и аксесоари

Отзиви

Тези отзиви се управляват от Bazaarvoice и са в съответствие с Политиката за автентичност на Bazaarvoice, която се поддържа от технология за борба с измамите и човешкия анализ. Подробности могат да бъдат намерени на
Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

4.7

от 5

429

Отзиви

94%

препоръчват този продукт

02/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Подстригва и оформя на брада страхотно

Този продукт е подходящ както за пораснали тийнейджъри с набола брада и мустаци така и за възрастни мъже на които им е трудно да се обслужват.

Предимства

Лек, ергономичен и лесен за употреба

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Shaver series 3000 S3233/52 Ел. самобръсначка мокро/сухо бръснене, Серия 3000

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Shaver series 3000 S3233/52 Ел. самобръсначка мокро/сухо бръснене, Серия 3000

02/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Лесен за употреба

Уредът е страхотен. Лесен за употреба и с издръжлива батерия.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Shaver series 3000 S3134/51 Ел. самобръсначка мокро/сухо бръснене, Серия 3000

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Shaver series 3000 S3134/51 Ел. самобръсначка мокро/сухо бръснене, Серия 3000

04/07/2020

България

България

Самобръсначка номер 1

Много съм доволен от тази самобръсначка. Хубавото е, че има и тример за оформяне на бакенбарди.

Предимства

Сухо и мокро бръснене, тример и издръжлива батерия.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Shaver series 3000 S3233/52 Ел. самобръсначка мокро/сухо бръснене, Серия 3000

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Shaver series 3000 S3233/52 Ел. самобръсначка мокро/сухо бръснене, Серия 3000

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Желая да получавам рекламни съобщения – въз основа на моите предпочитания и поведение – за продукти, услуги, събития и промоции на Philips. Мога лесно да се отпиша по всяко време!

      Откази от отговорност

      1. Източник: Euromonitor International Limited, обем на дребно, дефиниция спрямо категорията самобръсначки, данни от 2024 г., изследване, проведено през октомври 2024 г. 