5D Въртящи и огъващи се глави
Ножчета PowerCut
Антикорозионна система за бръснене
Мокро и сухо бръснене
Като се огъва и завърта в пет посоки, главата следва всяка извивка на лицето ви, като отрязва точно над нивото на кожата за гладко и удобно бръснене дори върху чувствителна кожа.
27 самозаточващи се ножчета плавно подрязват всеки косъм точно над нивото на кожата за гладко и равномерно бръснене всеки път. Нашите самозаточващи се ножчета остават като нови за 2 години.
Самобръсначката е предназначена да бъде гъвкаво решение, което ви позволява уверено да бръснете лицето и главата си
4.7
от 5
429
Отзиви
94%
препоръчват този продукт
02/09/2022
България
Потвърден купувач
Подстригва и оформя на брада страхотно
Този продукт е подходящ както за пораснали тийнейджъри с набола брада и мустаци така и за възрастни мъже на които им е трудно да се обслужват.
Предимства
Лек, ергономичен и лесен за употреба
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Shaver series 3000 S3233/52 Ел. самобръсначка мокро/сухо бръснене, Серия 3000
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Shaver series 3000 S3233/52 Ел. самобръсначка мокро/сухо бръснене, Серия 3000
User7777
02/09/2022
България
Потвърден купувач
Лесен за употреба
Уредът е страхотен. Лесен за употреба и с издръжлива батерия.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Shaver series 3000 S3134/51 Ел. самобръсначка мокро/сухо бръснене, Серия 3000
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Shaver series 3000 S3134/51 Ел. самобръсначка мокро/сухо бръснене, Серия 3000
Alfa147
04/07/2020
България
Самобръсначка номер 1
Много съм доволен от тази самобръсначка. Хубавото е, че има и тример за оформяне на бакенбарди.
Предимства
Сухо и мокро бръснене, тример и издръжлива батерия.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Shaver series 3000 S3233/52 Ел. самобръсначка мокро/сухо бръснене, Серия 3000
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Shaver series 3000 S3233/52 Ел. самобръсначка мокро/сухо бръснене, Серия 3000
Източник: Euromonitor International Limited, обем на дребно, дефиниция спрямо категорията самобръсначки, данни от 2024 г., изследване, проведено през октомври 2024 г.