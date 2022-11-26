Ножчета PowerCut
4D Огъващи се глави
Отваряне с едно докосване
27 самозаточващи се ножчета плавно подрязват всеки косъм точно над нивото на кожата за гладко и равномерно бръснене всеки път. Нашите самозаточващи се ножчета остават като нови за 2 години.
„Плаващите“ глави се огъват в четири посоки, за да поддържат равномерен контакт с кожата ви, предпазвайки я от порязвания.
Самобръсначката е предназначена да бъде гъвкаво решение, което ви позволява уверено да бръснете лицето и главата си
4.6
от 5
618
Отзиви
93%
препоръчват този продукт
Beautycc
26/11/2022
България
Удобен, маневрен, щадящ кожата
Мъжът ми го ползва от доста време и е изключително доволен :) Чудесно премахва косъмчетата до минимум :) Без боцкяне
Предимства
Качество
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Shaver series 1000 S1332/41 Ел. самобръсначка за сухо бръснене, Серия 1000
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Shaver series 1000 S1332/41 Ел. самобръсначка за сухо бръснене, Серия 1000
shkarov
07/09/2022
България
Потвърден купувач
Страхотен продукт
Отлично и гладко бръснене и бих препоръчал на познати
Предимства
Лесен за употреба и почистване
Недостатъци
Кратък живот на батерията
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Shaver series 1000 S1231/41 Ел. самобръсначка за сухо бръснене, Серия 1000
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Shaver series 1000 S1231/41 Ел. самобръсначка за сухо бръснене, Серия 1000
Santa Clauss
07/05/2022
България
Продуктът има чудесни характеристики
Чудесна машинка!С отлични технически качества и работа
Предимства
бръсне много добре
Недостатъци
няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Shaver series 1000 S1232/41 Ел. самобръсначка за сухо бръснене, Серия 1000
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Shaver series 1000 S1232/41 Ел. самобръсначка за сухо бръснене, Серия 1000
Източник: Euromonitor International Limited, обем на дребно, дефиниция спрямо категорията самобръсначки, данни от 2024 г., изследване, проведено през октомври 2024 г.