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  • Бързо, чисто бръснене
  • Бързо, чисто бръснене
  • Бързо, чисто бръснене
  • Бързо, чисто бръснене
  • Бързо, чисто бръснене
  • Бързо, чисто бръснене
  • Бързо, чисто бръснене
  • Бързо, чисто бръснене
  • Бързо, чисто бръснене
  • Бързо, чисто бръснене
  • Бързо, чисто бръснене
  • Бързо, чисто бръснене
  • Бързо, чисто бръснене
  • Бързо, чисто бръснене
  • Бързо, чисто бръснене
  • Бързо, чисто бръснене

Shaver 1000 SeriesЕлектрическа самобръсначка

S1142/00

4.6
| (618) Отзиви | 93% препоръчват този продукт
Бързо, чисто бръснене
Philips Shaver 1000 Series Electric Shaver gives you a fast, clean shave and good value. The 27 self-sharpening PowerCut Blades, and full washability make the shaver easy to use and always reliable.
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Марка №1 в света за електрически самобръсначки1

Бързо, чисто бръснене

  • Ножчета PowerCut

  • 4D Огъващи се глави

  • Отваряне с едно докосване

Ножчета PowerCut за равномерно гладко бръснене

Ножчета PowerCut за равномерно гладко бръснене

27 самозаточващи се ножчета плавно подрязват всеки косъм точно над нивото на кожата за гладко и равномерно бръснене всеки път. Нашите самозаточващи се ножчета остават като нови за 2 години.

4D огъващите се глави следват контурите на лицето ви за удобно бръснене

4D огъващите се глави следват контурите на лицето ви за удобно бръснене

„Плаващите“ глави се огъват в четири посоки, за да поддържат равномерен контакт с кожата ви, предпазвайки я от порязвания.

Подходяща за бръснене на главата

Подходяща за бръснене на главата

Самобръсначката е предназначена да бъде гъвкаво решение, което ви позволява уверено да бръснете лицето и главата си

Технически данни

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Отзиви

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4.6

от 5

618

Отзиви

93%

препоръчват този продукт

26/11/2022

България

България

Удобен, маневрен, щадящ кожата

Мъжът ми го ползва от доста време и е изключително доволен :) Чудесно премахва косъмчетата до минимум :) Без боцкяне

Предимства

Качество

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Shaver series 1000 S1332/41 Ел. самобръсначка за сухо бръснене, Серия 1000

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Shaver series 1000 S1332/41 Ел. самобръсначка за сухо бръснене, Серия 1000

07/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Страхотен продукт

Отлично и гладко бръснене и бих препоръчал на познати

Предимства

Лесен за употреба и почистване

Недостатъци

Кратък живот на батерията

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Shaver series 1000 S1231/41 Ел. самобръсначка за сухо бръснене, Серия 1000

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Shaver series 1000 S1231/41 Ел. самобръсначка за сухо бръснене, Серия 1000

07/05/2022

България

България

Продуктът има чудесни характеристики

Чудесна машинка!С отлични технически качества и работа

Предимства

бръсне много добре

Недостатъци

няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Shaver series 1000 S1232/41 Ел. самобръсначка за сухо бръснене, Серия 1000

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Shaver series 1000 S1232/41 Ел. самобръсначка за сухо бръснене, Серия 1000

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      1. Източник: Euromonitor International Limited, обем на дребно, дефиниция спрямо категорията самобръсначки, данни от 2024 г., изследване, проведено през октомври 2024 г. 