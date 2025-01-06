ПродуктиПоддръжка

Всички серии

Philips Avent Електрическа помпа за кърма

Прекратен продукт

Поддръжка

Philips AventЕлектрическа помпа за кърма

SCF398/11

Philips Avent Електрическа помпа за кърма

Прекратен продукт

Отидете в магазина

Използвайте максимално своя продукт

Влезте или създайте акаунт

Регистрирайте продукта си

Незабавно имате достъп до ръководства, персонализирана поддръжка и други. Освен това е бързо и лесно.

Регистрирайте се сега

Ръководства и документация

Data Act Document

  • PDF файл, 214.8 kB
  • 1 October 2025

Декларация за съответствие за Обединеното кралство - English (US)

  • PDF файл, 45.3 kB
  • 11 May 2026

Често задавани въпроси

Части и аксесоари

Гаранция и сервиз

Проверете условията на вашата гаранция и стартирайте замяна или ремонт на продукт

Намерете сервизен център

Намерете сервизни центрове близо до вас за ремонт, диагностика и оригинални части

Гаранция

Нашите гаранционни политики за продукти

Свържете се с Philips

Щастливи сме да ви помогнем