Грижа и помпи за кърма
Всички серии
Philips Avent Електрическа помпа за кърма
Прекратен продукт
Поддръжка
SCF398/11
Отидете в магазина
Влезте или създайте акаунт
Незабавно имате достъп до ръководства, персонализирана поддръжка и други. Освен това е бързо и лесно.
Data Act Document
Декларация за съответствие за Обединеното кралство - English (US)
всичко (3)
Мляко (1)
Мога ли да използвам моята помпа за кърма на Philips Avent с всякакви продукти Avent?
Има ли налични повече размери на възглавничката?
Как трябва да съхранявам изцедената кърма?
AventКлапа на помпа за кърма
Подпл. за гърди
Чашка за съхранение на храна
Проверете условията на вашата гаранция и стартирайте замяна или ремонт на продукт
Намерете сервизен център
Намерете сервизни центрове близо до вас за ремонт, диагностика и оригинални части
Гаранция
Нашите гаранционни политики за продукти
Свържете се с Philips
Щастливи сме да ви помогнем