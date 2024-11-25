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  • Вдъхновена от бебето. Ефективна за мама
  • Вдъхновена от бебето. Ефективна за мама
  • Вдъхновена от бебето. Ефективна за мама
  • Вдъхновена от бебето. Ефективна за мама
  • Вдъхновена от бебето. Ефективна за мама
  • Вдъхновена от бебето. Ефективна за мама
  • Вдъхновена от бебето. Ефективна за мама
  • Вдъхновена от бебето. Ефективна за мама
  • Вдъхновена от бебето. Ефективна за мама
  • Вдъхновена от бебето. Ефективна за мама
  • Вдъхновена от бебето. Ефективна за мама
  • Вдъхновена от бебето. Ефективна за мама
  • Вдъхновена от бебето. Ефективна за мама
  • Вдъхновена от бебето. Ефективна за мама
  • Вдъхновена от бебето. Ефективна за мама

Прекратен продукт

Philips AventЕлектрическа помпа за кърма

SCF398/11

4.8
| (216) Отзиви | 95% препоръчват този продукт
Вдъхновена от бебето. Ефективна за мама
Влезте в нова ера на помпите за кърма с перфектния баланс между засмукване и стимулиране на зърното, вдъхновено от естествения начин, по който бебетата сучат. Електрическата помпа за кърма Philips Avent поддържа оптимален поток на кърмата и нежно се адаптира към размера и формата на зърното.
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Технология за естествено движение за по-бърз поток на кърма*

Вдъхновена от бебето. Ефективна за мама

  • Двойна

  • Premium

  • Акумулаторна батерия

  • Дисплей с таймер

Технология за естествено движение за бърз поток на кърмата*

Технология за естествено движение за бърз поток на кърмата*

Изцеждайте повече кърма за по-кратко време* с възглавничка, която стимулира гърдата за изцеждане на кърма, точно както бебета правят. Тя безпроблемно регулира режима на стимулиране до режима на изцеждане и прилага точното стимулиране и засмукване на зърното за максимален поток на кърма. Въз основа на резултатите от времето на задействане на потока на кърма (времето на задействане на потока на кърма – MER).*

Мека и адаптивна силиконова възглавничка с един размер

Мека и адаптивна силиконова възглавничка с един размер

Унифициран размер. Тъй като всички сме с различни форми и размери, силиконовата възглавничка нежно се огъва и адаптира, за да пасне на зърното ви. Може да се използва за 99,98% от размерите на зърната* (до 30 мм).

Изцеждайте, без да се накланяте напред

Изцеждайте, без да се накланяте напред

Чувствайте се спокойно, докато изцеждате, благодарение на дизайн, който ви позволява да седите изправени, а не да се навеждате напред. Няма нужда да се навеждате напред, клинично доказана удобна позиция за изцеждане*. Въз основа на резултатите от клиничните изпитвания на продукта с 20 участници (2019 г.); 90% от участниците считат позицията за изцеждане за удобна (единична електрическа помпа); 95% от участниците считат позицията за изцеждане за удобна (двойна електрическа помпа).

Технически данни

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Отзиви

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4.8

от 5

216

Отзиви

95%

препоръчват този продукт

25/11/2024

България

България

“Must have” продукт за всяка мама

Чудесна помпа, навсякъде с мен, бързо, лесно и безболезнено изцеждане.

Предимства

Тиха, компактна, лесно преносима и с вградена акумулаторна батерия.

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Този отзив е направен за SCF396 Единичен презареждащ се модул

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF396 Единичен презареждащ се модул

07/04/2023

България

България

Най-добрия ми избор

Помпата за кърма Natural Motion е чудесна! Наистина изцежда добре. Лесна за употреба и компактна!

Предимства

Лесна употреба

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF396/11 Електрическа помпа за кърма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF396/11 Електрическа помпа за кърма

07/04/2023

България

България

Продуктът има чудесни характеристики!

Избрах продукта, защото е качествен. Харесвам всички описани характеристики, които той притежава

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF396/11 Електрическа помпа за кърма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF396/11 Електрическа помпа за кърма

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      1. Въз основа на резултатите от времето на задействане на потока на кърма (времето при рефлекс при потичане на кърмата – MER) от клиничните изпитвания на продукта с 20 участници (Нидерландия, 2019 г.) в сравнение с резултатите от времето при MER за други предишни помпи на Philips от проучването за осъществимост с 9 участници (Нидерландия, 2018 г.)

      2. 1)Mangel et al. Затруднения при кърмене, продължителност на кърмене, индекс на телесната маса на майката и анатомия на гърдите: свързани ли са?. Медицина за кърмене, 2019 г. (109 участници, Израел); (2)Ziemer et al. Кожни изменения и болка в зърното през 1-вата седмица на кърмене.

      3. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993 г. (20 участници от европеидната раса, САЩ); (3)Ramsay et al. Анатомия на кърмещата човешка гърда, предефинирана с ултразвуково изображение, 2005 г. (28 участници, Австралия).

      4. На основата на резултати от въпросник за възглавничка от клиничните изпитвания на продукта с 20 участници (Нидерландия, 2019 г.)

      5. Помпа за кърма без бисфенол-А: само свързаните с бутилката и други части, които влизат в контакт с кърмата. Според разпоредбите на ЕС, 10/2011