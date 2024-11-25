Прекратен продукт
Двойна
Premium
Акумулаторна батерия
Дисплей с таймер
Изцеждайте повече кърма за по-кратко време* с възглавничка, която стимулира гърдата за изцеждане на кърма, точно както бебета правят. Тя безпроблемно регулира режима на стимулиране до режима на изцеждане и прилага точното стимулиране и засмукване на зърното за максимален поток на кърма. Въз основа на резултатите от времето на задействане на потока на кърма (времето на задействане на потока на кърма – MER).*
Унифициран размер. Тъй като всички сме с различни форми и размери, силиконовата възглавничка нежно се огъва и адаптира, за да пасне на зърното ви. Може да се използва за 99,98% от размерите на зърната* (до 30 мм).
Чувствайте се спокойно, докато изцеждате, благодарение на дизайн, който ви позволява да седите изправени, а не да се навеждате напред. Няма нужда да се навеждате напред, клинично доказана удобна позиция за изцеждане*. Въз основа на резултатите от клиничните изпитвания на продукта с 20 участници (2019 г.); 90% от участниците считат позицията за изцеждане за удобна (единична електрическа помпа); 95% от участниците считат позицията за изцеждане за удобна (двойна електрическа помпа).
4.8
от 5
216
Отзиви
95%
препоръчват този продукт
GurkovaA
25/11/2024
България
“Must have” продукт за всяка мама
Чудесна помпа, навсякъде с мен, бързо, лесно и безболезнено изцеждане.
Предимства
Тиха, компактна, лесно преносима и с вградена акумулаторна батерия.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF396 Единичен презареждащ се модул
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF396 Единичен презареждащ се модул
Galssy
07/04/2023
България
Най-добрия ми избор
Помпата за кърма Natural Motion е чудесна! Наистина изцежда добре. Лесна за употреба и компактна!
Предимства
Лесна употреба
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF396/11 Електрическа помпа за кърма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF396/11 Електрическа помпа за кърма
Lalisa
07/04/2023
България
Продуктът има чудесни характеристики!
Избрах продукта, защото е качествен. Харесвам всички описани характеристики, които той притежава
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF396/11 Електрическа помпа за кърма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF396/11 Електрическа помпа за кърма
Въз основа на резултатите от времето на задействане на потока на кърма (времето при рефлекс при потичане на кърмата – MER) от клиничните изпитвания на продукта с 20 участници (Нидерландия, 2019 г.) в сравнение с резултатите от времето при MER за други предишни помпи на Philips от проучването за осъществимост с 9 участници (Нидерландия, 2018 г.)
1)Mangel et al. Затруднения при кърмене, продължителност на кърмене, индекс на телесната маса на майката и анатомия на гърдите: свързани ли са?. Медицина за кърмене, 2019 г. (109 участници, Израел); (2)Ziemer et al. Кожни изменения и болка в зърното през 1-вата седмица на кърмене.
Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993 г. (20 участници от европеидната раса, САЩ); (3)Ramsay et al. Анатомия на кърмещата човешка гърда, предефинирана с ултразвуково изображение, 2005 г. (28 участници, Австралия).
На основата на резултати от въпросник за възглавничка от клиничните изпитвания на продукта с 20 участници (Нидерландия, 2019 г.)
Помпа за кърма без бисфенол-А: само свързаните с бутилката и други части, които влизат в контакт с кърмата. Според разпоредбите на ЕС, 10/2011