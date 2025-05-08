OneBlade – подстрижи, оформи, обръсни
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OneBlade
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QP2520/30
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Ръководство за потребителя
OneBladeГребен за брада 1 mm
OneBladeГребен за брада 2 mm
OneBladeГребен за брада 3 mm
OneBladeГребен за брада 5 mm
OneBlade& OneBlade Pro Предпазна капачка
Захранващ адаптер A00390
OneBlade Гребен за тяло 3 mm
OneBladeПредпазител за кожата
OneBladeРезервно ножче
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