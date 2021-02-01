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  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма

OneBladeРезервно ножче

QP210/50

4.2
| (56) Отзиви | 83% препоръчват този продукт
Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
Има система за двойна защита: слой за плъзгане, комбиниран със заоблени върхове, правещи бръсненето по-лесно и комфортно. Технологията му за бръснене включва бързодвижещ се режещ елемент, преминаващ през всяка дължина на косъма
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Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Изберете Philips OneBlade – от предпочитаната марка №1 за електрически уреди за мъжка грижа1

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OneBlade Pro 360

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OneBlade

OneBlade
Face + Body

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Създаден да реже брада, а не кожа

Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма

  • Подстригване, оформяне и бръснене

  • 1 x оригинални части

  • Приляга на всички дръжки на OneBlade

  • Ножче от неръждаема стомана, което издържа до 4 месеца на употреба*, за да поддържа свежото усещане

Уникална технология на OneBlade

Уникална технология на OneBlade

Philips OneBlade е революционен нов хибриден уред за оформяне, който може да подстригва, бръсне и създава чисти линии и ръбове при косми с всякаква дължина. Системата му за двойна защита – плъзгащо покритие, съчетано със заоблени накрайници – прави бръсненето по-лесно и удобно. Технологията му за бръснене включва бързодвижещ се режещ елемент, който преминава през всякаква дължина на косъма.

Приляга на всички дръжки на OneBlade

Приляга на всички дръжки на OneBlade

Подходящо за OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) и OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)

Ножче, което не се захабява лесно

Ножче, което не се захабява лесно

Издръжливо ножче от неръждаема стомана, което издържа на до 4 месеца употреба*, за да се запази свежото усещане. Когато индикаторът за подмяна – икона за изваждане – се появи на ножчето, характеристиките на ножчето може вече да не са оптимални. Време е да помислите за смяна на ножчето за най-добри резултати при бръснене

Технически данни

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Отзиви

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4.2

от 5

56

Отзиви

83%

препоръчват този продукт

01/02/2021

България

България

Не си струва

Ниско качество на висока цена.При закупени три продукта,никой не издържа и месец.Не става.

Предимства

Няма

Недостатъци

Слаби пластмаси

Този отзив е направен за OneBlade QP210/50 Резервно ножче

Този отзив е направен за OneBlade QP210/50 Резервно ножче

13/09/2020

България

България

Невероятен и удобен

Винаги е с мен, батерията издържа много време. Ефекта е голям след използването.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за OneBlade QP210/50 Резервно ножче

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за OneBlade QP210/50 Резервно ножче

05/11/2020

Україна

Україна

Позволяет быстро бриться.

Подарили мне его на день рождения. Я до этого не очень хорошо относился к бритью такими приборами. Но вот уже три года я только таким триммером и пользуюсь, в итоге все быстро происходит и нет тех лишних проблем и неудобств, которые возникают при бритье ином - пена для бриться, что-то после бритья надо, убираь все, с триммером нет этих проблем. За три года только один раз поменял лезвие-насадку.

Предимства

Быстро бреет

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за OneBlade QP210/50 Замінне лезо

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за OneBlade QP210/50 Замінне лезо

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      1. За най-добро бръснене. На базата на 2 цялостни бръснения на седмица. Действителните резултати може да варират.