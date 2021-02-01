Подстригване, оформяне и бръснене
1 x оригинални части
Приляга на всички дръжки на OneBlade
Ножче от неръждаема стомана, което издържа до 4 месеца на употреба*, за да поддържа свежото усещане
Philips OneBlade е революционен нов хибриден уред за оформяне, който може да подстригва, бръсне и създава чисти линии и ръбове при косми с всякаква дължина. Системата му за двойна защита – плъзгащо покритие, съчетано със заоблени накрайници – прави бръсненето по-лесно и удобно. Технологията му за бръснене включва бързодвижещ се режещ елемент, който преминава през всякаква дължина на косъма.
Подходящо за OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) и OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)
Издръжливо ножче от неръждаема стомана, което издържа на до 4 месеца употреба*, за да се запази свежото усещане. Когато индикаторът за подмяна – икона за изваждане – се появи на ножчето, характеристиките на ножчето може вече да не са оптимални. Време е да помислите за смяна на ножчето за най-добри резултати при бръснене
4.2
от 5
56
Отзиви
83%
препоръчват този продукт
nedo72
01/02/2021
България
Не си струва
Ниско качество на висока цена.При закупени три продукта,никой не издържа и месец.Не става.
Предимства
Няма
Недостатъци
Слаби пластмаси
Този отзив е направен за OneBlade QP210/50 Резервно ножче
Този отзив е направен за OneBlade QP210/50 Резервно ножче
Andy8541
13/09/2020
България
Невероятен и удобен
Винаги е с мен, батерията издържа много време. Ефекта е голям след използването.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за OneBlade QP210/50 Резервно ножче
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за OneBlade QP210/50 Резервно ножче
proz
05/11/2020
Україна
Позволяет быстро бриться.
Подарили мне его на день рождения. Я до этого не очень хорошо относился к бритью такими приборами. Но вот уже три года я только таким триммером и пользуюсь, в итоге все быстро происходит и нет тех лишних проблем и неудобств, которые возникают при бритье ином - пена для бриться, что-то после бритья надо, убираь все, с триммером нет этих проблем. За три года только один раз поменял лезвие-насадку.
Предимства
Быстро бреет
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за OneBlade QP210/50 Замінне лезо
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за OneBlade QP210/50 Замінне лезо
Онлайн проучване сред 16 003 мъже, използващи електрически уреди за мъжка грижа, проведено през 2024 г.
За най-добро бръснене. На базата на 2 цялостни бръснения на седмица. Действителните резултати може да варират.