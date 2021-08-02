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  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
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  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма

OneBladeРезервно ножче

QP610/50

4.6
| (161) Отзиви | 92% препоръчват този продукт
Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
Има система за двойна защита: слой за плъзгане, комбиниран със заоблени върхове, правещи бръсненето по-лесно и комфортно. Технологията му за бръснене включва бързодвижещ се режещ елемент, преминаващ през всяка дължина на косъма
Виж всички предимства
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Изберете Philips OneBlade – от предпочитаната марка №1 за електрически уреди за мъжка грижа1

Съвместими продукти
OneBlade

OneBlade
Face + Body

QP2630/30

Създаден да реже брада, а не кожа

Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма

  • Подстригване, оформяне и бръснене

  • 1 бр. оригинално ножче за тяло и 1 комплект за тяло

  • Подходящо за всички дръжки на OneBlade

  • Ножче от неръждаема стомана, което издържа до 4 месеца на употреба*, за да поддържа свежото усещане

Уникална технология на OneBlade

Уникална технология на OneBlade

Philips OneBlade е революционен нов хибриден уред за оформяне, който може да подстригва, бръсне и създава чисти линии и ръбове при косми с всякаква дължина. Системата му за двойна защита – плъзгащо покритие, съчетано със заоблени накрайници – прави бръсненето по-лесно и удобно. Технологията му за бръснене включва бързодвижещ се режещ елемент, който преминава през всякаква дължина на косъма.

Приляга на всички дръжки на OneBlade

Приляга на всички дръжки на OneBlade

Подходящо за OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) и OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)

Ножче, което не се захабява лесно

Ножче, което не се захабява лесно

Издръжливо ножче от неръждаема стомана, което издържа на до 4 месеца употреба*, за да се запази свежото усещане. Когато индикаторът за подмяна – икона за изваждане – се появи на ножчето, характеристиките на ножчето може вече да не са оптимални. Време е да помислите за смяна на ножчето за най-добри резултати при бръснене

Технически данни

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Отзиви

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4.6

от 5

161

Отзиви

92%

препоръчват този продукт

02/08/2021

Україна

Україна

Гостре лезо

подразнення, не має порізів. Користуюсь три місяці через день, леза як нові. Рекомендую!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за OneBlade QP610/50 Леза з насадками для тіла

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за OneBlade QP610/50 Леза з насадками для тіла

31/07/2021

Україна

Україна

Хорошие лезвия

Очень классные лезвия которые остаются острыми до 4 месяцев использования и подходят до всех ручек OneBlade

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за OneBlade QP610/50 Леза з насадками для тіла

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за OneBlade QP610/50 Леза з насадками для тіла

31/07/2021

Україна

Україна

Цена хорошая

Отличные лезвия и хорошая цена. Всегда есть в наличии.

Предимства

Цена

Недостатъци

Нет

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за OneBlade QP610/50 Леза з насадками для тіла

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за OneBlade QP610/50 Леза з насадками для тіла

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      1. Онлайн проучване сред 16 003 мъже, използващи електрически уреди за мъжка грижа, проведено през 2024 г. 

      1. За най-добро бръснене. На базата на 2 цялостни бръснения на седмица. Действителните резултати може да варират.