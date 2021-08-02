Подстригване, оформяне и бръснене
1 бр. оригинално ножче за тяло и 1 комплект за тяло
Подходящо за всички дръжки на OneBlade
Ножче от неръждаема стомана, което издържа до 4 месеца на употреба*, за да поддържа свежото усещане
Philips OneBlade е революционен нов хибриден уред за оформяне, който може да подстригва, бръсне и създава чисти линии и ръбове при косми с всякаква дължина. Системата му за двойна защита – плъзгащо покритие, съчетано със заоблени накрайници – прави бръсненето по-лесно и удобно. Технологията му за бръснене включва бързодвижещ се режещ елемент, който преминава през всякаква дължина на косъма.
Подходящо за OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) и OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)
Издръжливо ножче от неръждаема стомана, което издържа на до 4 месеца употреба*, за да се запази свежото усещане. Когато индикаторът за подмяна – икона за изваждане – се появи на ножчето, характеристиките на ножчето може вече да не са оптимални. Време е да помислите за смяна на ножчето за най-добри резултати при бръснене
4.6
от 5
161
Отзиви
92%
препоръчват този продукт
Dimonchic-)))
02/08/2021
Україна
Част от промоцията
Гостре лезо
подразнення, не має порізів. Користуюсь три місяці через день, леза як нові. Рекомендую!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за OneBlade QP610/50 Леза з насадками для тіла
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за OneBlade QP610/50 Леза з насадками для тіла
Elina99
31/07/2021
Україна
Част от промоцията
Хорошие лезвия
Очень классные лезвия которые остаются острыми до 4 месяцев использования и подходят до всех ручек OneBlade
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за OneBlade QP610/50 Леза з насадками для тіла
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за OneBlade QP610/50 Леза з насадками для тіла
Nastya7658
31/07/2021
Україна
Част от промоцията
Цена хорошая
Отличные лезвия и хорошая цена. Всегда есть в наличии.
Предимства
Цена
Недостатъци
Нет
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за OneBlade QP610/50 Леза з насадками для тіла
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за OneBlade QP610/50 Леза з насадками для тіла
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