Прекратен продукт
Подстригване, оформяне, бръснене
За всякаква дължина на косъма
3 гребена с дължина 1, 3 и 5 мм
С презареждане, за сухо и мокро
Създадена за оформяне на брадата на лицето и окосмяването по тялото, Philips OneBlade подрязва, оформя и бръсне всякаква дължина на космите. Осигурява лесно и удобно бръснене благодарение на плъзгащо се покритие и заоблени краища. А с ножче, който се движи 200 пъти в секунда, той е ефективен дори при по-дълги косми.
Подстригвайте наболата брада до предпочитаната от вас дължина. Вашата самобръсначка за лице Philips OneBlade се предлага с 3 гребена – 1 мм за набола брада, 3 мм за късо подстригване или 5 мм за дълга брада.
Получете перфектните линии за секунди с двустранното ножче, което ви позволява да виждате всяко косъмче, което подстригвате.
4.6
от 5
3078
Отзиви
93%
препоръчват този продукт
Вас432
30/07/2024
България
По-добро няма
Доволен съм няма пяна, няма глупави ножчета, за мен е най-доброто, отделно пази кожата
Предимства
Много
Недостатъци
Почти никакви
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за QP2520/30 OneBlade
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за QP2520/30 OneBlade
Gabchi
07/09/2022
България
Потвърден купувач
Продуктът има чудесни характеристики
Подарих го на приятелят ми, оформя си брадата перфектно с него, ножчетата са много издръжливи!
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за QP2520/30 OneBlade
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за QP2520/30 OneBlade
Eva1221
07/09/2022
България
Потвърден купувач
Чудесен продукт!
Купих този продукт на синът ми който е тийнеджър, влиза в възраст в която започва първото почистване на мъхчето около устата, първото бръснене на мустак и въобще всичко първо що се отнася до прехода между дете и момък. Страхът от ножче за бръснене беше голям, но с този продукт толкова ме улеснихте и мен и него та чак и съпругът ми си купи същия. Доста полезен за членовете от мъжкото съсловие. Поздравления!
Предимства
Безболезнен, безумен, почиства много добре, дълга изсръжливост на батерията
Недостатъци
За сега не сме открили, може би скъпите консумативи, но си заслужават
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за QP2520/20 OneBlade
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за QP2520/20 OneBlade
Онлайн проучване сред 16 003 мъже, използващи електрически уреди за мъжка грижа, проведено през 2024 г.
За оптимално оформяне, заменяй ножчето на всеки 4 месеца. На база 2 пълни бръснения на седмица. Резултатите могат да варират.