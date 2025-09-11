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Philips Sonicare DiamondClean Smart 9400 Акумулаторна четка за зъби

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Philips Sonicare DiamondClean Smart 9400Акумулаторна четка за зъби

HX9917/88

HX992W

Philips Sonicare DiamondClean Smart 9400 Акумулаторна четка за зъби

Наличен в

Black
Black
Бяло
Бяло

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Ръководства и документация

Data Act Document

  • PDF файл, 305.3 kB
  • 11 September 2025

Декларация за съответствие за Обединеното кралство - English (US)

  • PDF файл, 145.3 kB
  • 29 June 2026

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