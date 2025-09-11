Електрически четки за зъби
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Philips Sonicare DiamondClean Smart 9400 Акумулаторна четка за зъби
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HX9917/88
HX992W
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Декларация за съответствие за Обединеното кралство - English (US)
всичко (15)
Как действат насоките при миене на зъбите в приложението Sonicare?
Как да активирам или дезактивирам сензора за натиск на моята Sonicare?
Коя глава е подходяща за моята четка за зъби Sonicare?
В кои държави е достъпно приложението Sonicare?
Какво показват светлинните индикатори за състояние на батерията на четката за зъби Sonicare?
C3 Premium Plaque DefenceСтандартни глави за звукова четка за зъби
C3 Premium Plaque ControlСтандартни глави за звукова четка за зъби
G3 Premium Gum CareСтандартни глави за звукова четка за зъби
Philips SonicareСтанция за зареждане
Philips SonicareЗареждащ калъф за пътуване
Philips SonicareЗареждаща чаша
TongueCare+Четки за език
S SensitiveСтандартни глави за звукова четка за зъби
Не мога да свържа четката си за зъби към приложението Sonicare
Моята четка за зъби Sonicare не се зарежда
Вибрацията на моята четка за зъби Sonicare е прекалено силна
Четката ми за зъби Sonicare вибрира по-слабо от преди
Четката ми за зъби Philips Sonicare издава силен шум
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