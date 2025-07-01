Глави на четки за зъби
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Philips Sonicare For Kids Стандартни глави за звукова четка за зъби
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HX6044/33
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Защо има разстояние между главата и дръжката на четката?
Главата на четката ми пада от четката ми за зъби Sonicare
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