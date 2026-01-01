Помогнете с предпазването на венците си с нашия сензор за натиск

Лесно е да се четка прекалено силно, затова тази четка за зъби Philips Sonicare има интелигентен оптичен сензор, който разпознава прекомерния натиск. Ако четкате прекалено силно, тя ще ви уведоми за това чрез леки вибрации, за да ви напомни да намалите натиска, за да предпазите венците си.