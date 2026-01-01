Зимни предложения! Избери уреди за лична грижа сега.
    Philips Sonicare 2100 Звукова четка за зъби

    HX4022/01

    Необходима грижа за здрави зъби и венци

    Преминете към електрическо миене на зъби без усилие с основната серия Philips Sonicare 2000. Насладете се на до 3 пъти повече премахване на плака в сравнение с ръчна четка за зъби

    Наличен в:

    Philips Sonicare 2100 Звукова четка за зъби

    Революция в грижата за

    здравето на устната кухина

    По-бели и по-здрави зъби, завинаги

    Запознайте се с технологията Sonicare

    Необходима грижа за здрави зъби и венци

    Нежно отстранява до 3 пъти повече плака*

    • Нежно отстранява 3 пъти повече плака
    • 2 степени на интензивност
    • Лесно стартиране
    • SmartTimer и Quadpacer
    • 14-дневен живот на батерията
    Нежно отстранява до 3 пъти повече плака*

    Нежно отстранява до 3 пъти повече плака*

    Тази електрическа четка за зъби се предлага с нашата глава за четка Intercare. Изключително дългите косъмчета помагат за по-ефективното отстраняване на плака между зъбите и в труднодостъпните места.

    Действие на течността на Sonicare

    Действие на течността на Sonicare

    Четките за зъби Philips Sonicare почистват нежно, но ефективно и се грижат за зъбите и венците с до 31 000 движения на косъмчетата. Действието на течността на Sonicare подпомага почистването с косъмчета, като вкарва течност дълбоко между зъбите и по линията на венците.

    Изберете идеалното почистване за вас

    Изберете идеалното почистване за вас

    Насладете се на приятно почистване с 2 настройки на интензивността. Изберете между средна и ниска. Независимо дали искате малко повече енергия, или специфичен фокус за почистването, можете да го имате.

    Лесно преминаване към електрическа четка за зъби

    Лесно преминаване към електрическа четка за зъби

    Програмата за лесно стартиране на Sonicare е предназначена за хора, които за първи път използват електрическа четка за зъби. Програмата ви дава възможност за постепенно и леко увеличаване на силата на четкане през първите 14 почиствания.

    Насочвани сесии за четкане

    Насочвани сесии за четкане

    Увеличете времето на сесията за почистване с таймерите за почистване на Sonicare. На всеки 30 секунди BrushPacer ще ви подканя да почистите нова зона. След 2 минути SmartTimer ще покаже, че сесията е приключила.

    14-дневен живот на батерията

    14-дневен живот на батерията

    Насладете се на но 14 дни редовно миене на зъбите с едно пълно зареждане. Внесете ново ниво на удобство в миенето на зъбите.

    Технически данни

    • Степени на интензивност

      Ниски
      За чувствителни зъби и венци

    • Степени на интензивност

      Средно
      За ежедневно почистване

    • Захранване

      Напрежение
      100 – 240 V

    • Технически спецификации

      Батерия
      Акумулаторна
      Време за работа (от пълно зареждане до изтощаване)
      14 дни
      Тип батерия
      Литиево-йонна
      Консумация на енергия
      Режим на готовност без дисплей <0,5 W (автоматично достигнат в рамките на 1 минута)

    • Дизайн и покритие

      Цвят
      Бяло

    • Сервиз

      Гаранция
      2 години ограничена гаранция

    • Лесна употреба

      Дръжка
      Тънък и ергономичен дизайн
      Съвместимост на дръжката
      Лесно поставяне на главите с щракване
      Индикатор за батерията
      Светещата икона показва състоянието на батерията
      Таймер
      SmarTimer и QuadPacer

    • Включени в комплекта

      Дръжка
      1 четка за зъби с акумулаторна батерия 2100
      Глава на четка
      2 InterCare
      Зарядно устройство
      1

    • Работни показатели при почистване

      Отстраняване на плаката
      До 3 пъти повече премахване на плака*

    • Режими

      Clean
      За изключително ежедневно почистване

    • спрямо ръчна четка за зъби

