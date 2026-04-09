HX3826/24
HX3826/31
HX3826/33
HX991W
HX3886/41
HX991B
HX3886/43
HX3806/31
HX3911/40
2 накрайника
За максимално покритие и изключително щателно почистване използвайте дюзата Quad Stream, за да концентрирате водата в четири широки потока между зъбите и по линията на венците. Водачът от мека гума е нежен към венците и всяка дюза просто се прикрепя и премахва чрез щракване.
За най-ефективно почистване накрайниците на Philips Sonicare трябва да се сменят на всеки шест месеца.
Philips Power Flosser е до 180% по-ефективен от ръчния конец за почистване дълбоко между зъбите, което води до по-здрави венци. *1
Vika5678
09/04/2026
Україна
Част от промоцията
Філіпс HX3062/00 Хороші насадки, якісно зроблені. Добре очищають залишки їжі навіть у важкодоступних місцях. Ясна не травмують, відчуття свіжості після використання.
Този отзив е направен за Насадка QUAD STREAM™ HX3062/00 Насадка для іригатора
Freedom2
08/04/2026
Україна
Част от промоцията
Ідеальна насадка для робити з брекетами та на лінії ясен. Дозволяє швидко все почистити не витрачаючи купи часу.
Този отзив е направен за Насадка QUAD STREAM™ HX3062/00 Насадка для іригатора
Skorororo
08/04/2026
Україна
Част от промоцията
Ідеально підійшли, гарний ефект після чищення
Купувала ці насадки для свого на заміну старим і найбільше подобається саме ця X-подібна. Вона реально охоплює більшу площу зуба, ніж звичайна точкова насадка. Чистить м'яко, ясна не кровоточать, хоча тиск ставлю пристойний. Змінювати легко, тримаються щільно.
Този отзив е направен за Насадка QUAD STREAM™ HX3062/00 Насадка для іригатора
1 С режим "Clean", накрайник "Quad Stream", сила 8. Изследвано от Philips.