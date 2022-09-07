Технология Quad Stream
Импулсните вълни ви насочват
Уникален X-образен връх с четворен поток разделя потока на 4 водни струи, които обхващат по-голяма площ между зъбите и по линията на венците. Получавате по-бързо и по-дълбоко почистване без досадните конци за зъби.
Нежните водни импулси ви водят от зъб на зъб в режима на дълбоко почистване, така че да ги почиствате правилно всеки път.
Изберете чистотата, която подобава на вашата усмивка. Режимът на почистване осигурява непрекъснат поток за ефективно ежедневно почистване. Режимът на дълбоко почистване пулсира за по-щателно почистване. Регулируемото ниво на интензивност се адаптира за удобство.
Разберете продуктовите отзиви
4.7
от 5
201
Отзиви
95%
препоръчват този продукт
Kraev
07/09/2022
България
Потвърден купувач
Уникален
Напълно си заслужава всеки да притежава този продукт. Почиства безупречно зъбите! Препоръчвам!
Предимства
Дълъг живот на батерията
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Cordless Power Flosser 3000 HX3806/33 Зъбен душ
Миранда
05/09/2022
България
Потвърден купувач
Чудесен продукт
Освен ежедневното почиствате, много улеснява почистването на брекети.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Cordless Power Flosser 3000 HX3806/33 Зъбен душ
getit
04/09/2022
България
Потвърден купувач
Доволен
От доста време искам да си закупя душ за зъби и най-накрая след като обновиха версията се сдобих.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Зъбен душ
В изследване инвитро. Действителните резултати може да се различават.