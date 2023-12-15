Технология Quad Stream
Нежно премахва до 99% от зъбната плака под линията на венците*
До 2 пъти по-ефективен от четки за междузъбни пространства при отстраняването на зъбната плака**
2 режима и 3 настройки за натиск
40-дневен живот на батерията****
Технологията Quad Stream с уникалния си накрайник във формата на буквата X нежно обхваща по-голяма площ с по-малко усилие. Нежните и същевременно ефективни струи са насочени под прецизен ъгъл, за да достигнат места, до които само четката не може да стигне – точно в джобовете на 6 мм под линията на венците, където може да се задържа плака, и да премахнат до 99% от плаката с лекота*.
Клинично доказано по-добро здраве на венците благодарение на технологията Quad Stream. Безжичният Sonicare Power Flosser 3000 е до 2 пъти по-ефективен от четките за междузъбни пространства при отстраняването на зъбната плака**. Подобрява здравето на венците само за 2 седмици**.
Лесният за пълнене, сменяем резервоар за вода с вместимост 250 мл побира достатъчно количество вода за пълна 60-секундна сесия, а в режим "Deep Clean" – дори до 90 секунди. Няма нужда да спирате, за да го напълните по средата! Преди следващото използване отвийте резервоара, за да го отделите, и го напълнете отгоре или просто използвайте отвора за пълнене отстрани. Оставете отвора отворен след употреба, за да улесните изсъхването.
4.5
от 5
170
Отзиви
88%
препоръчват този продукт
stoyanout
15/12/2023
България
Устройство от най-висок клас
Изключително удобен за ползване и ефективен. Лично смятам, че всяка рутина за спазване на устна хигиена трябва да го включва!
Този отзив е направен за Cordless Power Flosser 3000 HX3826/31 Воден флосър за зъби
Този отзив е направен за Cordless Power Flosser 3000 HX3826/31 Воден флосър за зъби
25/09/2025
Srbija
Част от промоцията
Odlican proizvod
Predivno, kao i svi proizvodi Philips-a.. odusevljena sam
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Bežični Power Flosser 3000 HX3826/31 Oralni tuš
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Bežični Power Flosser 3000 HX3826/31 Oralni tuš
Sofka
24/09/2025
Srbija
Част от промоцията
Power Flosser 3000
Odlican. Mnogo mi pomaze da ocistim prostor izmedju zuba. Preporucujem svima koji vode brigu o oralnoj higijeni.
Този отзив е направен за Bežični Power Flosser 3000 HX3826/31 Oralni tuš
Този отзив е направен за Bežični Power Flosser 3000 HX3826/31 Oralni tuš
В лабораторно проучване с накрайник Quad Stream при пародонтални джобове до 6 мм
Проучване в САЩ с 372 участници, 2022 г.
в режим "Clean"
на базата на 1 почистване с флосър на ден с продължителност 1 минута
В изследване инвитро, действителните резултати могат да варират
в сравнение с Classic Jet Tip – според лабораторно проучване; действителните резултати могат да варират
в режим "Deep Clean"