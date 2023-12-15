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  • Цялостна грижа, дори под линията на венците
  • Цялостна грижа, дори под линията на венците
  • Цялостна грижа, дори под линията на венците
  • Цялостна грижа, дори под линията на венците
  • Цялостна грижа, дори под линията на венците
  • Цялостна грижа, дори под линията на венците
  • Цялостна грижа, дори под линията на венците
  • Цялостна грижа, дори под линията на венците
  • Цялостна грижа, дори под линията на венците
  • Цялостна грижа, дори под линията на венците
  • Цялостна грижа, дори под линията на венците
  • Цялостна грижа, дори под линията на венците
  • Цялостна грижа, дори под линията на венците
  • Цялостна грижа, дори под линията на венците
  • Цялостна грижа, дори под линията на венците
  • Цялостна грижа, дори под линията на венците
  • Цялостна грижа, дори под линията на венците
  • Цялостна грижа, дори под линията на венците
  • Цялостна грижа, дори под линията на венците
  • Цялостна грижа, дори под линията на венците
  • Цялостна грижа, дори под линията на венците

Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000Воден флосър за зъби

HX3826/33

4.5
| (170) Отзиви | 88% препоръчват този продукт
Цялостна грижа, дори под линията на венците
Насладете се на цялостна грижа с безжичния зъбен Philips Sonicare Power Flosser 3000. Технологията Quad Stream подобрява здравето на венците само за 2 седмици. Почиства задълбочено между зъбите и под линията на венците, като премахва до 99% от зъбната плака, без да дразни венците, като същевременно е нежен към венците*
Виж всички предимства

Премахва до 99% от плаката под линията на венците*

Цялостна грижа, дори под линията на венците

  • Технология Quad Stream

  • Нежно премахва до 99% от зъбната плака под линията на венците*

  • До 2 пъти по-ефективен от четки за междузъбни пространства при отстраняването на зъбната плака**

  • 2 режима и 3 настройки за натиск

  • 40-дневен живот на батерията****

Технология Quad Stream: нежно и същевременно ефективно отстраняване на зъбната плака

Технология Quad Stream: нежно и същевременно ефективно отстраняване на зъбната плака

Технологията Quad Stream с уникалния си накрайник във формата на буквата X нежно обхваща по-голяма площ с по-малко усилие. Нежните и същевременно ефективни струи са насочени под прецизен ъгъл, за да достигнат места, до които само четката не може да стигне – точно в джобовете на 6 мм под линията на венците, където може да се задържа плака, и да премахнат до 99% от плаката с лекота*.

До 2 пъти по-ефективен при отстраняването на зъбната плака**

До 2 пъти по-ефективен при отстраняването на зъбната плака**

Клинично доказано по-добро здраве на венците благодарение на технологията Quad Stream. Безжичният Sonicare Power Flosser 3000 е до 2 пъти по-ефективен от четките за междузъбни пространства при отстраняването на зъбната плака**. Подобрява здравето на венците само за 2 седмици**.

Резервоар за вода с вместимост 250 мл, лесен за пълнене, за цялостно почистване за 60 секунди***

Резервоар за вода с вместимост 250 мл, лесен за пълнене, за цялостно почистване за 60 секунди***

Лесният за пълнене, сменяем резервоар за вода с вместимост 250 мл побира достатъчно количество вода за пълна 60-секундна сесия, а в режим "Deep Clean" – дори до 90 секунди. Няма нужда да спирате, за да го напълните по средата! Преди следващото използване отвийте резервоара, за да го отделите, и го напълнете отгоре или просто използвайте отвора за пълнене отстрани. Оставете отвора отворен след употреба, за да улесните изсъхването.

Технически данни

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Отзиви

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4.5

от 5

170

Отзиви

88%

препоръчват този продукт

15/12/2023

България

България

Устройство от най-висок клас

Изключително удобен за ползване и ефективен. Лично смятам, че всяка рутина за спазване на устна хигиена трябва да го включва!

Този отзив е направен за Cordless Power Flosser 3000 HX3826/31 Воден флосър за зъби

Този отзив е направен за Cordless Power Flosser 3000 HX3826/31 Воден флосър за зъби

25/09/2025

Srbija

Srbija

Odlican proizvod

Predivno, kao i svi proizvodi Philips-a.. odusevljena sam

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Bežični Power Flosser 3000 HX3826/31 Oralni tuš

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Bežični Power Flosser 3000 HX3826/31 Oralni tuš

24/09/2025

Srbija

Srbija

Power Flosser 3000

Odlican. Mnogo mi pomaze da ocistim prostor izmedju zuba. Preporucujem svima koji vode brigu o oralnoj higijeni.

Този отзив е направен за Bežični Power Flosser 3000 HX3826/31 Oralni tuš

Този отзив е направен за Bežični Power Flosser 3000 HX3826/31 Oralni tuš

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      Откази от отговорност

      1. В лабораторно проучване с накрайник Quad Stream при пародонтални джобове до 6 мм

      2. Проучване в САЩ с 372 участници, 2022 г.

      3. в режим "Clean"

      4. на базата на 1 почистване с флосър на ден с продължителност 1 минута

      5. В изследване инвитро, действителните резултати могат да варират

      6. в сравнение с Classic Jet Tip – според лабораторно проучване; действителните резултати могат да варират

      7. в режим "Deep Clean"