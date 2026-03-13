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Airfryer L от серия 3000 Единичен съд
Поддръжка
HD9100/80
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User Manual Airfryer HD9100
Насладете се на здравословна храна, която е хрупкава отвън и крехка отвътре, благодарение на технологията RapidAir. Изтеглете приложението NutriU, за да откривате стотици вкусни рецепти всеки ден.
Аксесоар за AirfryerГолям комплект за печене
Бял дим излиза от моя Philips Airfryer
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