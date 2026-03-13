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Airfryer L от серия 3000 Единичен съд

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Airfryer L от серия 3000Единичен съд

HD9100/80

Airfryer L от серия 3000 Единичен съд

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Ръководства и документация

User Manual Airfryer HD9100

  • PDF файл, 40.2 MB
  • 13 March 2026

Насладете се на здравословна храна, която е хрупкава отвън и крехка отвътре, благодарение на технологията RapidAir. Изтеглете приложението NutriU, за да откривате стотици вкусни рецепти всеки ден.

  • PDF файл
  • 7 June 2026

Части и аксесоари

Отстраняване на неизправности

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