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  • Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*

Airfryer L от серия 3000Единичен съд

HD9100/80

1
| (1) Рецензия
Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
Насладете се на здравословна храна, която е хрупкава отвън и крехка отвътре, благодарение на технологията RapidAir. Изтеглете приложението NutriU, за да откривате стотици вкусни рецепти всеки ден.
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Благодарение на технологията RapidAir

Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*

  • Технология RapidAir

  • 3.7L

  • Черно

Здравословно пържене с технологията RapidAir

Здравословно пържене с технологията RapidAir

Технологията RapidAir с уникалния си дизайн тип „морска звезда“ завихря горещия въздух, за да създаде вкусни храни, които са хрупкави отвън и крехки отвътре, с малко или никаква добавена мазнина.

Пържете с до 90% по-малко мазнина*

Пържете с до 90% по-малко мазнина*

Philips Airfryer от серия 3000 използва горещ въздух, за да сготви любимите ви храни до хрупкаво съвършенство, с до 90% по-малко мазнина.*

Вкусни рецепти с Airfryer за здравословен начин на живот

Вкусни рецепти с Airfryer за здравословен начин на живот

Открийте стотици рецепти за вашия Airfryer, които са апетитни, вкусни, бързи за приготвяне и здравословни. Рецептите на HomeID са подбрани от експерти по храненето, което ви улеснява, когато трябва да направите правилния избор всеки ден.

Технически данни

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1.0

от 5

1

Рецензия

5
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2

11/04/2025

България

България

Какво е покритието

Защо няма информация за покритието на вътрешната част на уреда, както и на съдовете. Това е основно за здравето на ползвателите. Всички екстри са без значение, ако при готвенето в уреда циркулира нанопластмаса или други вредни вещества.

Предимства

бързина на готвене

Недостатъци

неясно покритие

Този отзив е направен за Airfryer L от серия 3000 HD9100/80 Единичен съд

Този отзив е направен за Airfryer L от серия 3000 HD9100/80 Единичен съд

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      Откази от отговорност

      1. В сравнение с пресни пържени картофи, приготвени в стандартен фритюрник на Philips

      2. В сравнение със съдържание на мазнина на приготвено пилешко и свинско спрямо фритюрник и пържене в уок.

      3. Налично само в държави с NutriU общност