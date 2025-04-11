HD9100/80
Технология RapidAir
3.7L
Черно
Технологията RapidAir с уникалния си дизайн тип „морска звезда“ завихря горещия въздух, за да създаде вкусни храни, които са хрупкави отвън и крехки отвътре, с малко или никаква добавена мазнина.
Philips Airfryer от серия 3000 използва горещ въздух, за да сготви любимите ви храни до хрупкаво съвършенство, с до 90% по-малко мазнина.*
Открийте стотици рецепти за вашия Airfryer, които са апетитни, вкусни, бързи за приготвяне и здравословни. Рецептите на HomeID са подбрани от експерти по храненето, което ви улеснява, когато трябва да направите правилния избор всеки ден.
1.0
от 5
1
Рецензия
кухня
11/04/2025
България
Какво е покритието
Защо няма информация за покритието на вътрешната част на уреда, както и на съдовете. Това е основно за здравето на ползвателите. Всички екстри са без значение, ако при готвенето в уреда циркулира нанопластмаса или други вредни вещества.
Предимства
бързина на готвене
Недостатъци
неясно покритие
Този отзив е направен за Airfryer L от серия 3000 HD9100/80 Единичен съд
Този отзив е направен за Airfryer L от серия 3000 HD9100/80 Единичен съд
В сравнение с пресни пържени картофи, приготвени в стандартен фритюрник на Philips
В сравнение със съдържание на мазнина на приготвено пилешко и свинско спрямо фритюрник и пържене в уок.
Налично само в държави с NutriU общност