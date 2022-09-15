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  • Приготвянето на 3 кафета от свежи зърна вече е по-лесно
  • Приготвянето на 3 кафета от свежи зърна вече е по-лесно
  • Приготвянето на 3 кафета от свежи зърна вече е по-лесно
  • Приготвянето на 3 кафета от свежи зърна вече е по-лесно
  • Приготвянето на 3 кафета от свежи зърна вече е по-лесно
  • Приготвянето на 3 кафета от свежи зърна вече е по-лесно
  • Приготвянето на 3 кафета от свежи зърна вече е по-лесно
  • Приготвянето на 3 кафета от свежи зърна вече е по-лесно
  • Приготвянето на 3 кафета от свежи зърна вече е по-лесно
  • Приготвянето на 3 кафета от свежи зърна вече е по-лесно
  • Приготвянето на 3 кафета от свежи зърна вече е по-лесно
  • Приготвянето на 3 кафета от свежи зърна вече е по-лесно

Прекратен продукт

Серия 2200Напълно автоматични машини за еспресо

EP2235/40

4.6
| (36) Отзиви | 91% препоръчват този продукт
Приготвянето на 3 кафета от свежи зърна вече е по-лесно
Приготвяйте лесно различни ароматни кафени напитки, като еспресо, кафе и капучино, с натискането на един бутон. LatteGo добавя към напитки с мляко кадифеногладка млечна пяна, лесна е за инсталиране и може да се почисти за по-малко от 15 секунди*
Виж всички предимства

LatteGo – най-бързата за почистване система за мляко*

Приготвянето на 3 кафета от свежи зърна вече е по-лесно

  • 3 напитки

  • LatteGo

  • Цинково кафяво

  • Сензорен дисплей

Лесно избиране на вашето кафе с интуитивен сензорен дисплей

Лесно избиране на вашето кафе с интуитивен сензорен дисплей

Неустоимият вкус и аромат на кафе от пресни зърна е само на едно докосване разстояние. Нашият интуитивен сензорен дисплей ви позволява лесно да изберете любимото си кафе.

Перфектната температура, аромат и пяна – чаша след чаша**

Перфектната температура, аромат и пяна – чаша след чаша**

Системата Aroma Extract интелигентно постига оптимален баланс между температурата на приготвяне и извличането на аромата, като поддържа температурата на водата между 90 и 98 °C, като същевременно регулира дебита на водната струя, за да можете да се насладите на вкусно кафе.

Регулирайте силата на аромата и количеството чрез My Coffee Choice

Регулирайте силата на аромата и количеството чрез My Coffee Choice

Регулирайте силата и количеството на напитката си чрез менюто My Coffee Choice. Изберете лесно от три различни настройки според вашите предпочитания.

Технически данни

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Отзиви

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4.6

от 5

36

Отзиви

91%

препоръчват този продукт

2

15/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Отлични

Закупих си мултикукър и кафемашина philips и съм много доволна от тях

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 2200 EP2235/40 Напълно автоматични машини за еспресо

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 2200 EP2235/40 Напълно автоматични машини за еспресо

13/11/2021

Україна

Україна

Готує смачну каву

Вже три місяці насолоджуємося смачною кавою всією сім'єю. Кавомашина повністю задовольняє, готує нам каву з пінкою або капучіно. Можна вибрати міцність і об'єм напою на свій смак від 1 до 3. Система обробки молока LatteGo дуже зручна.

Предимства

Зручна у викристанні і обслуговуванні, готує смачну каву

Недостатъци

не виявили

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія 2200 EP2235/40 Автоматична кавомашина

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія 2200 EP2235/40 Автоматична кавомашина

09/11/2021

Україна

Україна

Чудова кавомашина для сімейства кавоманів

Придбали кавомашину під новий рік для сім'і з 5 чоловік які дуже обожнюють каву, і як виявилось капучино. Дійсно легка в користуванні, вбудована кавомолка, кава запашна, зручний капучинатор, пінка пухка. Все, що потрібно робити на протязі тижня, це чистити контейнер від кавових залишків та додавати каву і воду, але раз на тиждень не забувати промивати деталі всередині. Кавомашину рекомендую, зручно лекго, смачно.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія 2200 EP2235/40 Автоматична кавомашина

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія 2200 EP2235/40 Автоматична кавомашина

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      1. На базата на тестване от потребители в Германия, сравняващо водещи напълно автоматични машини за еспресо One touch (кафе + мляко) (2018 г.).

      2. На базата на 70 – 82°C.

      3. На базата на 8 смени на филтър съгласно индикацията на кафемашината. Реалният брой на чашите зависи от избраните варианти кафе и моделите на изплакване и почистване.

      4. не е включено в съдържанието на кутията