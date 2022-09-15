Прекратен продукт
3 напитки
LatteGo
Цинково кафяво
Сензорен дисплей
Неустоимият вкус и аромат на кафе от пресни зърна е само на едно докосване разстояние. Нашият интуитивен сензорен дисплей ви позволява лесно да изберете любимото си кафе.
Системата Aroma Extract интелигентно постига оптимален баланс между температурата на приготвяне и извличането на аромата, като поддържа температурата на водата между 90 и 98 °C, като същевременно регулира дебита на водната струя, за да можете да се насладите на вкусно кафе.
Регулирайте силата и количеството на напитката си чрез менюто My Coffee Choice. Изберете лесно от три различни настройки според вашите предпочитания.
4.6
от 5
36
Отзиви
91%
препоръчват този продукт
Кикмик
15/09/2022
България
Потвърден купувач
Отлични
Закупих си мултикукър и кафемашина philips и съм много доволна от тях
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 2200 EP2235/40 Напълно автоматични машини за еспресо
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 2200 EP2235/40 Напълно автоматични машини за еспресо
Equinox
13/11/2021
Україна
Готує смачну каву
Вже три місяці насолоджуємося смачною кавою всією сім'єю. Кавомашина повністю задовольняє, готує нам каву з пінкою або капучіно. Можна вибрати міцність і об'єм напою на свій смак від 1 до 3. Система обробки молока LatteGo дуже зручна.
Предимства
Зручна у викристанні і обслуговуванні, готує смачну каву
Недостатъци
не виявили
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія 2200 EP2235/40 Автоматична кавомашина
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія 2200 EP2235/40 Автоматична кавомашина
Таша
09/11/2021
Україна
Чудова кавомашина для сімейства кавоманів
Придбали кавомашину під новий рік для сім'і з 5 чоловік які дуже обожнюють каву, і як виявилось капучино. Дійсно легка в користуванні, вбудована кавомолка, кава запашна, зручний капучинатор, пінка пухка. Все, що потрібно робити на протязі тижня, це чистити контейнер від кавових залишків та додавати каву і воду, але раз на тиждень не забувати промивати деталі всередині. Кавомашину рекомендую, зручно лекго, смачно.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія 2200 EP2235/40 Автоматична кавомашина
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія 2200 EP2235/40 Автоматична кавомашина
На базата на тестване от потребители в Германия, сравняващо водещи напълно автоматични машини за еспресо One touch (кафе + мляко) (2018 г.).
На базата на 70 – 82°C.
На базата на 8 смени на филтър съгласно индикацията на кафемашината. Реалният брой на чашите зависи от избраните варианти кафе и моделите на изплакване и почистване.
не е включено в съдържанието на кутията