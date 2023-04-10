Черният Петък продължава! Избери уреди за лична грижа сега.
дни
часа
минути
секунди
Черният Петък продължава! Избери уреди за лична грижа сега.

Термини за търсене

  • Свързва вашия Lumea IPL към електрически контакт Свързва вашия Lumea IPL към електрически контакт Свързва вашия Lumea IPL към електрически контакт

    Lumea IPL Адаптер за електрозахранване

    CP9965/01

    Свързва вашия Lumea IPL към електрически контакт

    Този захранващ адаптер свързва вашия Lumea IPL към електрическия контакт.

    Вижте всички предимства

    Lumea IPL Адаптер за електрозахранване

    Сходни продукти

    Вижте всички Аксесоари за разкрасяване за жени

    Съвместими продукти

    Къде да намеря номера на модела на продукта?
    Намиране на номера на моя продукт
    Къде да намеря номера на моя продукт?
    намерени продукти за Няма намерени продукти за

    Свързва вашия Lumea IPL към електрически контакт

    Проверете за съвместимост по-долу

    • Lumea Essential
    • Бяло
    • Специално за Обединеното кралство
    • 3 щифта

    Подновете лесно своя продукт с оригинални части от Philips

    От време на време вашият продукт се нуждае от подновяване, а това никога не е било толкова лесно както с резервните части на Philips. Всичко това с гарантирано качество от Philips.

    Технически данни

    • Сменяема част

      За модели
      • BRI923/00
      • SC1991
      • SC1992
      • SC1996
    Badge-D2C

    Получете поддръжка за този продукт

    Намерете съвети за продукти, често задавани въпроси, ръководства за потребителя и информация за безопасност и съответствие.

    Предложени продукти

    Последни гледани продукти

    Награди

    Открийте

    MyPhilips

    Регистрирайте се за ексклузивни оферти

    Абонирайте се за нашия бюлетин

    * Това поле е задължително

    Ексклузивни промоции и купони

    Пускане на продукти на пазара

    Съвети и препоръки

    *
    Бих искал/а да получавам промоционални съобщения, базирани на моите предпочитания и поведение, за продукти, услуги, събития и промоции от Philips. Мога лесно да прекратя абонамента си по всяко време!
    Какво означава това?
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Всички права запазени.

    Нашият сайт се преглежда най-добре с последната версия на Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.