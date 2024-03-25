5 ръчни настройки на интензивност
2 приставки: за тяло и лице
Приложение Lumea IPL
Използване със захранване от ел. мрежа
+ тример тип писалка (HP6388)
Започнете с началната фаза от 4 процедури само на всеки 2 седмици – това е наполовина по-малко процедури от други марки. След това коригирайте месечно, за да поддържате резултатите.
Изберете от 5 настройки на интензитета за удобно използване. Сензорът за тон на кожата ви предпазва от третиране на зони от кожата, които са прекалено тъмни за третиране с IPL.
Удобен за използване благодарение на изключително дългия кабел за лесен достъп и подобрена маневреност.
Награди
4.5
от 5
1180
Отзиви
91%
препоръчват този продукт
Didi0703
25/03/2024
България
Наистина чудесен продукт! Много съм доволна!
Харесвам продукта много! Единствено ме мъчи това, че като загрее, това ми удължава доста времето за процедурата.
Предимства
Лесно и удобно
Недостатъци
Определено доста по-бавно се случват нещата....особено за краката, като време за процедура.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Philips Lumea 7000 Series BRI922/00 Фотоепилатор за обезкосмяване
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Philips Lumea 7000 Series BRI922/00 Фотоепилатор за обезкосмяване
Псевдоним Стаменов
17/11/2023
България
Това е един прекрасен и полезен подарък!
Преди време жена ми получи този фотоепилатор за тест и беше изключително доволна от ефекта.Реших да купя за подарък този фотоепилатор, понеже беше на страхотна цена. Упътването е написано на разбираем език. Уреда си личи, че е направен от доста качествени материали. По нейни думи, окосмяването осезаемо е намаляло! Определено го препоръчвам и обмислям да взема и за себе си!
Предимства
Изключително лесен за употреба и работи безупречно! Страхотен уред, на чудесна цена и с 36 месеца гаранция!
Недостатъци
Към момента нямаме никакви забележки!
Този отзив е направен за Lumea IPL 7000 Series SC1998/00 Фотоепилатор за обезкосмяване
Този отзив е направен за Lumea IPL 7000 Series SC1998/00 Фотоепилатор за обезкосмяване
ДесХр
11/09/2022
България
Потвърден купувач
Не е само реклама наистина има ефект
Доволна съм Внесохте комфорт в живота ми:) Благодаря
Предимства
Космите бързо намаляват почти изчезват
Недостатъци
Изисква доста време
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Lumea IPL 7000 Series SC1998/00 Фотоепилатор за обезкосмяване
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Lumea IPL 7000 Series SC1998/00 Фотоепилатор за обезкосмяване
Източник: Водещ изследователски институт за пазарни анализи, търговска стойност (Retail Value), MAT декември 2024 г.
Средна стойност на намаляване на космите след 12 третирания: 82% на долната част на краката
При следване на графика за третиране. Изчислено за използване върху подбедрицата, бикини зоната, подмишниците и лицето. Продължителността на живота на лампата не удължава 2-годишната международна гаранция на Philips