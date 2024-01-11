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  • Отстранява котления камък и удължава живота на машината
  • Отстранява котления камък и удължава живота на машината
  • Отстранява котления камък и удължава живота на машината
  • Отстранява котления камък и удължава живота на машината
  • Отстранява котления камък и удължава живота на машината
  • Отстранява котления камък и удължава живота на машината

Прекратен продукт

Препарат за премахване на накип от машини за еспресо

CA6700/10

5
| (7) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Отстранява котления камък и удължава живота на машината
Съществено важно е да декалцифицирате кафемашината си, за да се запазят нейните работни характеристики и за да ви предоставя възможно най-вкусното кафе. Използвайте само препарат за премахване на котлен камък на Philips, за да осигурите максимален експлоатационен срок и безопасност на уредите ви на Philips и Saeco.
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Отстранява котления камък и удължава живота на машината

  • Същото като CA6700/00

  • 1 цикъл на декалциране

  • удължават живота на машината

  • Подобрява вкуса на кафето

Перфектно декалциране за дълготраен живот на машината

Перфектно декалциране за дълготраен живот на машината

Препаратът за премахване на накип на Philips почиства идеално всички водни вериги на вашата еспресо машина.

Предпазва машината от натрупване на накип

Предпазва машината от натрупване на накип

Варовикът е естествена част от водата, с която работи машината. Този специален декалциатор предпазва машината ви от натрупване на варовик, който се отразява на производителността и вкуса. Той е високоефективен, безопасен и лесен за използване.

Одобрено от Philips решение за премахване на накип

Одобрено от Philips решение за премахване на накип

Изключителната формула на препарата за премахване на накип на еспресо машини Philips гарантира пълно премахване на накип, без да поврежда деликатните компоненти на машината.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

7

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

11/01/2024

Україна

Україна

Потвърден купувач

Дуже корисна річ

Дуже шороша і корисна річ яка подовжує безремонтний термін експлуатації кавомашинка

Предимства

корисний, ефективний

Недостатъци

немає

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за CA6700/10 Засіб для видалення накипу з кавомашини

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за CA6700/10 Засіб для видалення накипу з кавомашини

27/04/2021

Україна

Україна

Отличное средство для очистки машины

Отличное средство для удаления накипи.Во время использования отсутствует неприятный запах.После использования не оставляет химического привкуса... И при этом качество очистки машины на высшем уровне!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за CA6700/10 Засіб для видалення накипу з кавомашини

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за CA6700/10 Засіб для видалення накипу з кавомашини

25/04/2021

Україна

Україна

Відчутно покращує смак кави!

Вже багато років користуємось кавовою машиною Saeco і чистимо її тільки оригінальним засобом для очистки від накипу. Одразу після очистки помітно покращюється смак та якість кавових напоїв. Не потрібно нічого ділити чи розводити, просто залили і машина все робить сама. Щоб машина служила довго рекомендую саме оригінальний засіб від накипу.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за CA6700/10 Засіб для видалення накипу з кавомашини

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за CA6700/10 Засіб для видалення накипу з кавомашини

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