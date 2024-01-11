Прекратен продукт
PSA3218/10
PSA3228/01
EP4341/51
EP4346/71
EP5547/90
EP2336/40
EP3347/90
SM6680/00
SM6682/10
SM6685/00
Същото като CA6700/00
1 цикъл на декалциране
удължават живота на машината
Подобрява вкуса на кафето
Препаратът за премахване на накип на Philips почиства идеално всички водни вериги на вашата еспресо машина.
Варовикът е естествена част от водата, с която работи машината. Този специален декалциатор предпазва машината ви от натрупване на варовик, който се отразява на производителността и вкуса. Той е високоефективен, безопасен и лесен за използване.
Изключителната формула на препарата за премахване на накип на еспресо машини Philips гарантира пълно премахване на накип, без да поврежда деликатните компоненти на машината.
5.0
от 5
7
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
DzRomario
11/01/2024
Україна
Част от промоцията
Потвърден купувач
Дуже корисна річ
Дуже шороша і корисна річ яка подовжує безремонтний термін експлуатації кавомашинка
Предимства
корисний, ефективний
Недостатъци
немає
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за CA6700/10 Засіб для видалення накипу з кавомашини
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за CA6700/10 Засіб для видалення накипу з кавомашини
Vl@d
27/04/2021
Україна
Отличное средство для очистки машины
Отличное средство для удаления накипи.Во время использования отсутствует неприятный запах.После использования не оставляет химического привкуса... И при этом качество очистки машины на высшем уровне!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за CA6700/10 Засіб для видалення накипу з кавомашини
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за CA6700/10 Засіб для видалення накипу з кавомашини
NAStya001
25/04/2021
Україна
Част от промоцията
Відчутно покращує смак кави!
Вже багато років користуємось кавовою машиною Saeco і чистимо її тільки оригінальним засобом для очистки від накипу. Одразу після очистки помітно покращюється смак та якість кавових напоїв. Не потрібно нічого ділити чи розводити, просто залили і машина все робить сама. Щоб машина служила довго рекомендую саме оригінальний засіб від накипу.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за CA6700/10 Засіб для видалення накипу з кавомашини
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за CA6700/10 Засіб для видалення накипу з кавомашини