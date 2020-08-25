Прекратен продукт
AZ215R/12
Слушайте музика, където и да сте
Изпитвате удоволствие от простите неща в живота и обичате удобството. Компактният и портативен CD радиокасетофон на Philips ви позволява да се отдадете на удоволствието от вашата любима музика с помощта на лесни за използване функции.
Червено
3 W
Цифрова настройка
Програмируемото възпроизвеждане на CD дискове ви дава възможност да слушате любимите си записи в желаната от вас поредност.
2.3
от 5
3
Отзиви
Lemon27
25/08/2020
Česká republika
U výrobku vše ok
vše ok výrobek nemá chybu vše funguje jak má doporučuju znamím
Предимства
vše ok
Недостатъци
nic
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AZ215S CD Soundmachine
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AZ215S CD Soundmachine
Wiecho
04/06/2024
Polska
Chyba nie o to chodziło.
Mały, lekki, ale nie do przyjęcia. Po pierwsze - mała czułość. W stosunku do innego podobnego odbiornika Philipsa nie odbiera 1/3 stacji. Po drugie - stereofonia bardzo problematyczna - słyszy się prawie jak odbiornik mono - Po trzecie - odtwarzanie CD na wzmacniaczu z pasmem 80 Hz - 16000 Hz to nieporozumienie. Po czwarte - niezrozumiała instrukcja ustawienia programów. Kiedy i jak ustawiamy częstotliwość odbioru stacji dla np.15-tej komórki pamięci ? Czy konieczne jest ustawianie pamieęci w kolejności 1 do 20 ?
Предимства
mały, lekki
Недостатъци
Wymienione w recenzji
Този отзив е направен за AZ215S Bumbox CD
Дата на използване 2024-05-04
Този отзив е направен за AZ215S Bumbox CD
Дата на използване 2024-05-04
Pobjédzan
11/01/2022
Slovensko
Úplne nový výrobok
Úplne nový výrobok, doručený dnes, 11.01.2022 zo zásielkového obchodu OKAY. Po rozbalení výrobku rádio funguje, ale CD prehrávač CD nenačíta a neprehrá. Takže je to prakticky bezcenný produkt. Pokúsim sa ho zajtra reklamovať.
Предимства
Žiadne
Недостатъци
Nefunkčný prehrávač CD
Този отзив е направен за AZ215S CD Soundmachine
Дата на използване 2021-12-11
Този отзив е направен за AZ215S CD Soundmachine
Дата на използване 2021-12-11