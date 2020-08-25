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Прекратен продукт

CD радиокасетофон

AZ215R/12

2.3

| (3) Отзиви

Слушайте музика, където и да сте

Изпитвате удоволствие от простите неща в живота и обичате удобството. Компактният и портативен CD радиокасетофон на Philips ви позволява да се отдадете на удоволствието от вашата любима музика с помощта на лесни за използване функции.

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Слушайте музика, където и да сте

  • Червено

  • 3 W

  • Цифрова настройка

Настройка и запаметяване на 20 станции

Програмируем за 20 мелодии CD

Програмируемото възпроизвеждане на CD дискове ви дава възможност да слушате любимите си записи в желаната от вас поредност.

FM стереотунер

Технически данни

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Отзиви

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2.3

от 5

3

Отзиви

4
3
2

25/08/2020

Česká republika

Česká republika

U výrobku vše ok

vše ok výrobek nemá chybu vše funguje jak má doporučuju znamím

Предимства

vše ok

Недостатъци

nic

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AZ215S CD Soundmachine

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AZ215S CD Soundmachine

04/06/2024

Polska

Polska

Chyba nie o to chodziło.

Mały, lekki, ale nie do przyjęcia. Po pierwsze - mała czułość. W stosunku do innego podobnego odbiornika Philipsa nie odbiera 1/3 stacji. Po drugie - stereofonia bardzo problematyczna - słyszy się prawie jak odbiornik mono - Po trzecie - odtwarzanie CD na wzmacniaczu z pasmem 80 Hz - 16000 Hz to nieporozumienie. Po czwarte - niezrozumiała instrukcja ustawienia programów. Kiedy i jak ustawiamy częstotliwość odbioru stacji dla np.15-tej komórki pamięci ? Czy konieczne jest ustawianie pamieęci w kolejności 1 do 20 ?

Предимства

mały, lekki

Недостатъци

Wymienione w recenzji

Този отзив е направен за AZ215S Bumbox CD

Дата на използване 2024-05-04

Този отзив е направен за AZ215S Bumbox CD

Дата на използване 2024-05-04

11/01/2022

Slovensko

Slovensko

Úplne nový výrobok

Úplne nový výrobok, doručený dnes, 11.01.2022 zo zásielkového obchodu OKAY. Po rozbalení výrobku rádio funguje, ale CD prehrávač CD nenačíta a neprehrá. Takže je to prakticky bezcenný produkt. Pokúsim sa ho zajtra reklamovať.

Предимства

Žiadne

Недостатъци

Nefunkčný prehrávač CD

Този отзив е направен за AZ215S CD Soundmachine

Дата на използване 2021-12-11

Този отзив е направен за AZ215S CD Soundmachine

Дата на използване 2021-12-11

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