AZ215S/12
Слушайте музика, където и да сте
Изпитвате удоволствие от простите неща в живота и обичате удобството. Компактният и портативен CD радиокасетофон на Philips ви позволява да се отдадете на удоволствието от вашата любима музика с помощта на лесни за използване функции.
Сребристо
3 W
Цифрова настройка
Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава присъствието на басите в целия диапазон на силата на звука - от слабо до силно - само с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това можете да включите динамичното усилване на басите, което усилва нивата на басите, за да се наслаждавате на еднакъв звук, дори когато намалите звука.
С една лесна връзка можете да се наслаждавате на музиката от вашите преносими устройства и компютри. Просто включете устройството към 3,5 мм аудио вход (порта AUDIO-IN) на тонколоната Philips. Връзката с компютър обикновено се осъществява чрез изхода за слушалки. Веднъж свързани, можете да слушате цялата си музикална колекция през превъзходната тонколона. Philips просто ви дава по-добър звук.
Програмируемото възпроизвеждане на CD дискове ви дава възможност да слушате любимите си записи в желаната от вас поредност.
2.3
от 5
3
Отзиви
Lemon27
25/08/2020
Česká republika
U výrobku vše ok
vše ok výrobek nemá chybu vše funguje jak má doporučuju znamím
Предимства
vše ok
Недостатъци
nic
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AZ215S CD Soundmachine
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AZ215S CD Soundmachine
Wiecho
04/06/2024
Polska
Chyba nie o to chodziło.
Mały, lekki, ale nie do przyjęcia. Po pierwsze - mała czułość. W stosunku do innego podobnego odbiornika Philipsa nie odbiera 1/3 stacji. Po drugie - stereofonia bardzo problematyczna - słyszy się prawie jak odbiornik mono - Po trzecie - odtwarzanie CD na wzmacniaczu z pasmem 80 Hz - 16000 Hz to nieporozumienie. Po czwarte - niezrozumiała instrukcja ustawienia programów. Kiedy i jak ustawiamy częstotliwość odbioru stacji dla np.15-tej komórki pamięci ? Czy konieczne jest ustawianie pamieęci w kolejności 1 do 20 ?
Предимства
mały, lekki
Недостатъци
Wymienione w recenzji
Този отзив е направен за AZ215S Bumbox CD
Дата на използване 2024-05-04
Този отзив е направен за AZ215S Bumbox CD
Дата на използване 2024-05-04
Pobjédzan
11/01/2022
Slovensko
Úplne nový výrobok
Úplne nový výrobok, doručený dnes, 11.01.2022 zo zásielkového obchodu OKAY. Po rozbalení výrobku rádio funguje, ale CD prehrávač CD nenačíta a neprehrá. Takže je to prakticky bezcenný produkt. Pokúsim sa ho zajtra reklamovať.
Предимства
Žiadne
Недостатъци
Nefunkčný prehrávač CD
Този отзив е направен за AZ215S CD Soundmachine
Дата на използване 2021-12-11
Този отзив е направен за AZ215S CD Soundmachine
Дата на използване 2021-12-11