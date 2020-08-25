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CD радиокасетофон

AZ215S/12

2.3

| (3) Отзиви

Слушайте музика, където и да сте

Изпитвате удоволствие от простите неща в живота и обичате удобството. Компактният и портативен CD радиокасетофон на Philips ви позволява да се отдадете на удоволствието от вашата любима музика с помощта на лесни за използване функции.

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Слушайте музика, където и да сте

  • Сребристо

  • 3 W

  • Цифрова настройка

Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук

Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук

Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава присъствието на басите в целия диапазон на силата на звука - от слабо до силно - само с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това можете да включите динамичното усилване на басите, което усилва нивата на басите, за да се наслаждавате на еднакъв звук, дори когато намалите звука.

Аудио вход за лесно възпроизвеждане на музиката от портативни устройства

Аудио вход за лесно възпроизвеждане на музиката от портативни устройства

С една лесна връзка можете да се наслаждавате на музиката от вашите преносими устройства и компютри. Просто включете устройството към 3,5 мм аудио вход (порта AUDIO-IN) на тонколоната Philips. Връзката с компютър обикновено се осъществява чрез изхода за слушалки. Веднъж свързани, можете да слушате цялата си музикална колекция през превъзходната тонколона. Philips просто ви дава по-добър звук.

Програмируем за 20 мелодии CD

Програмируемото възпроизвеждане на CD дискове ви дава възможност да слушате любимите си записи в желаната от вас поредност.

Технически данни

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Отзиви

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2.3

от 5

3

Отзиви

4
3
2

25/08/2020

Česká republika

Česká republika

U výrobku vše ok

vše ok výrobek nemá chybu vše funguje jak má doporučuju znamím

Предимства

vše ok

Недостатъци

nic

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AZ215S CD Soundmachine

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AZ215S CD Soundmachine

04/06/2024

Polska

Polska

Chyba nie o to chodziło.

Mały, lekki, ale nie do przyjęcia. Po pierwsze - mała czułość. W stosunku do innego podobnego odbiornika Philipsa nie odbiera 1/3 stacji. Po drugie - stereofonia bardzo problematyczna - słyszy się prawie jak odbiornik mono - Po trzecie - odtwarzanie CD na wzmacniaczu z pasmem 80 Hz - 16000 Hz to nieporozumienie. Po czwarte - niezrozumiała instrukcja ustawienia programów. Kiedy i jak ustawiamy częstotliwość odbioru stacji dla np.15-tej komórki pamięci ? Czy konieczne jest ustawianie pamieęci w kolejności 1 do 20 ?

Предимства

mały, lekki

Недостатъци

Wymienione w recenzji

Този отзив е направен за AZ215S Bumbox CD

Дата на използване 2024-05-04

Този отзив е направен за AZ215S Bumbox CD

Дата на използване 2024-05-04

11/01/2022

Slovensko

Slovensko

Úplne nový výrobok

Úplne nový výrobok, doručený dnes, 11.01.2022 zo zásielkového obchodu OKAY. Po rozbalení výrobku rádio funguje, ale CD prehrávač CD nenačíta a neprehrá. Takže je to prakticky bezcenný produkt. Pokúsim sa ho zajtra reklamovať.

Предимства

Žiadne

Недостатъци

Nefunkčný prehrávač CD

Този отзив е направен за AZ215S CD Soundmachine

Дата на използване 2021-12-11

Този отзив е направен за AZ215S CD Soundmachine

Дата на използване 2021-12-11

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